La familia de Marta López Álamo ha pasado desapercibida este viernes en la boda de ésta con Kiko Matamoros, pero lo cierto es que han estado todos presentes, apoyando a la modelo. Aunque no es habitual verles ante las cámaras de los medios de comunicación, sí que hemos conseguido sacarles unas palabras: desde la abuela de la novia hasta su hermana. Así nos han contado cómo han vivido este emotivo enlace.

La abuela de Marta López aseguraba que le daba "mucha alegría" y que estaba "muy contenta" por ver a su nieta casarse con el hombre de su vida. Con una sonrisa en su rostro hacía su aparición acompañada por otra familiar a la que estaba agarrada para subir las escaleras a la iglesias.

Por otra parte, la hermana de la novia, Rosa, nos desvelaba que "estoy súper emocionada" y que la ceremonia ha sido "muy bonita y emotiva". Muy orgullosa de que Marta haya pasado ya por el altar, su hermana nos desvelaba que siempre pensaron "que íbamos a pasar primero nosotros" y que "al final se han adelantado".

Rosa nos ha dicho que Matamoros es "el mejor" y le puntúa con un "diez" por como trata a su hermana. En cuanto a las críticas que reciben por la diferencia de edad, nos ha desvelado que "me duele muchísimo", pero ha dejado claro que "al final el amor no tiene edad, ellos se quieren muchísimo, él la respeta mucho, así que...". : "Desde pequeñita decía que quería casarse por la Iglesia, lo ha tenido y ha sido un día muy bonito". Pero ¿Qué pensó cuando se enteró de la relación de su hija y el colaborador de televisión? A Rosa su historia le pareció bien y es que tiene muy claro lo que quiera para su hija: "Cada uno tiene que vivir su vida como quiera y no la que quieran los demás. Y con eso ya lo digo todo". Así que cree que hay que dejarse "de prejuicios" porque lo importante es que su hija es feliz.

La tía de Marta también ha tenido unas palabras para la prensa, asegurando que "todo perfecto, todo muy bien, muy emotiva" y su abuela, a la salida, también se ha deshecho en halagos hablando de Kiko Matamoros, a quien califica como "una excelente persona, lo que es". Tampoco ha descartado que vayan a ser padres en los próximos meses, dejando claro que les gustaría ampliar la familia.

Por último, los padres de Marta también han tenido unas palabras sobre este día. Su madre ha confesado que "estoy muy feliz" porque es "el día más feliz para ella" y que ha visto a su hija "muy guapa y tranquila". En cuanto a la ceremonia, nos ha desvelado que ha sido muy "emotiva y tranquila" y a Kiko lo define como "una bellísima persona".

El padre de la novia nos ha confesado que le hace muy feliz este día y que la boda ha ido "muy bien". En cuanto a Kiko Matamoros, solamente tiene palabras bonitos para él, ya que lo considera "un encanto" y sí que prefiere no ser abuelo tan pronto: "bueno, bueno, tampoco".