Hace unos días hablábamos con Anita Matamoros en la presentación del podcast de Laura Escanes y allí nos confesaba que la única boda que tenía de momento este verano era la de Willy Bárcenas, dejando a entrever que no iría al 'Sí, quiero' entre su padre, Kiko Matamoros, y Marta López Álamo.

"La boda que tengo es la de Loreto Sesma y Willy Bárcenas, que me hace mucha ilusión. Pero no es nada nuevo. Yo me mantengo al margen como siempre y no comento nada de eso" contestaba la influencer cuando la preguntábamos por ese compromiso que tanto va a dar de qué hablar en el plató de 'Sálvame'.

Una respuesta que Marta ha querido confirmar para las cámaras de Europa Press en exclusiva. La modelo acudía este viernes al cumpleaños de su amiga Alejandra Rubio y no dudaba en asegurar que, efectivamente, esa boda será el único compromiso de Anita: "probablemente la única que tenga sea esa, pero no voy a decir nada", aunque argumenta que "nosotros es que no hemos mandado todavía, repito, las invitaciones". Asimismo, la influencer nos recordaba que Kiko tiene pensado invitar a todos sus hijos, sin excepción: "Kiko ha dicho que sí, que todos sus hijos están invitados".

Marta también nos desvela que mandarán una invitación previa de boda antes de enviar las oficiales "porque las invitaciones nos vienen de fuera. Al final, la gente tiene que organizarse la vida. Pero sí, vamos a mandar una previa por whatsApp" explicaba.

"Que nadie me tome como ejemplo"

Marta López Álamo está cansada de los comentarios y críticas que recibe constantemente sobre su cuerpo y su alimentación. La prometida de Kiko Matamoros es consciente de la importancia que tiene cuidarse tanto física como mentalmente en este aspecto, no en vano, durante su adolescencia sufrió un TCA. La anorexia es algo del pasado, aunque aún tenga secuelas físicas visibles en su cuerpo. No obstante, diariamente es juzgada por lo que come y lo que no, poniendo en duda la relación que tiene con la comida.

Para la influencer esto no es fácil, pues como creadora de contenido quiere dar lo máximo de sí. Cada vez que acude a comer a un restaurante, parte de sus ‘seguidores’ la bombardean con mensajes en los que aseguran que, después del ‘atracón’, va directa al baño a vomitar. Lo mismo ocurre en el caso contrario. Si no sube nada relacionado con la comida, recibe los ataques de todos aquellos que opinan que no come para no engordar y mantenerse delgada.

Harta de todo esto, no ha dudado en denunciar públicamente la situación a la que se enfrenta. “No pongo por stories cada plato que como, ni cada vez que voy a la cocina a coger algo”, comenta tratando de explicar que en estos resúmenes de su día a día no puede incluir todas y cada una de las cosas que realiza a diario. “Ahora, por ejemplo, antes de ir a cenar, he ido a la cocina y he cogido un puñado de frutos secos porque me apetecían. Si estuviera grabando un vlog, a lo mejor eso no lo pongo”, explica.

“Lo que quiero decir es que lo que veis no es un paso por paso en mi día. Saco lo más interesante. Pero que no suba qué como no significa que no haya comido”, dice cansada de tener que dar explicaciones constantes sobre este tema.