Amor Romeira sufre un ataque tránsfobo en pleno directo: "No quiero ser como tú"

Amor Romeira es uno de los personajes más conocido del universo Mediaset. Tras alcanzar notoriedad participando en GH 9, la canaria se ha convertido en los ojos y oídos de todo famoso que se precie.

A golpe de informaciones jugosas, la activista se ha ganado un hueco en multitud de programas de Telecinco.

En Fiesta, por ejemplo, el espacio de los findes presentado por Emma García y dedicado al mundo del corazón, la canaria siempre tiene un hueco, sin embargo, ha sido en un programa de Cuatro, En boca de todos, donde ha sido víctima de un desagradable comentario por parte de una conocida presentadora.

Ataque

Esta semana, Amor Romeira y Sonia Ferrer protagonizaron un tenso cara a cara en ‘En boca de todos’ en el que debatían sobre la reafirmación de género. La colaboradora de ‘Fiesta’ acusó a la presentadora de defender un discurso tránsfobo y muchos son los que se han hecho eco de ello.

El enfrentamiento se ha convertido en lo más viral en las redes sociales y muchos son los portales digitales e influencers que han recogido lo que ocurrió en el plató de ‘En boca de todos’. Días después, Amor Romeira toma distancia de la disputa y reflexiona sobre lo ocurrido lanzando un importante mensaje.

“Quiero dar las gracias a todo el mundo por todo este apoyo positivo que he recibido condenando la transfobia, pero me gustaría pedir a toda esa gente que se ha involucrado en la causa y que sabe perfectamente que ella ha ejercido transfobia que no fuera a insultar, atacarle ni dejarle odio en las redes”, comienza a decir Amor.

El discurso de Sonia Ferrer no gustó nada a Amor Romeira, que se sintió atacada por lo que estaba diciendo. Tanto que le llegó a decir lo siguiente: "Cuando determinas que las mujeres trans no son mujeres, ejerces una violencia contra el colectivo y contra mí personalmente. Yo te tenía muchísima admiración y cuando era pequeña te veía y me sentía identificada contigo. Sin embargo, ahora que soy adulta, no quiero ser como tú".