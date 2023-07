"Pensaban que iban a disfrutar de unas vacaciones de lujo, pero nada más llegar les dijimos que iban a trabajar, a sustituir a los empleados de la zona para que pudieran descansar". Así defendía Jaime Guerra, director de producción de Mediaset el formato de Vaya vacaciones, uno de los reality de la cadena este verano. '¡Vaya vacaciones!' supone el regreso de Luján Argüelles a Mediaset después de seis años. En la presentación del programa, la presentadora ha asegurado que los 16 concursantes son "el gran regalo del reality". "Nos han dado lo mejor que tienen, su verdad, su historia y su emocionalidad. Vamos a descubrir esa biografía que tenían a través de este reality", ha contado ante los medios.

Una de las parejas más comentadas ha sido la formada pro Alba Carrillo y Jorge Pérez. Cristina Porta ha roto su televisión viendo el segundo programa de '¡Vaya vacaciones!', que estuvo cargado de momentos muy intensos, pero ha asegurado que se ha despertado "con alegría" y ha aprovechado para darle a sus seguidores de Twitter un dato que "no se ve" en estas primeras entregas del reality presentado por Luján Argüelles.

"No se ve pero Jorge me hacía de psicólogo todas las noches antes de dormir. A veces se quedaba dormido de mis chapas", ha confesado la que fuera colaboradora de 'Sálvame', revelando así qué era lo que hacía todas las noches en Villa del Mar, donde compartía dormitorio con su compañero de aventura, Jorge Pérez, en el que se ha apoyado constantemente cuando ha tenido bajones, como ocurrió en el segundo programa al ver que no era la concursante favorita de Álex Zacharías. Junto a esta confesión, Cristina Porta ha adjuntado una captura de pantalla del grupo de WhatsApp que tiene el equipo rosa, en el que le dice al ganador de 'Supervivientes' que le necesita para calmarla porque ha roto su televisión de casa "de un arrebato" al ver al hermano de Luna Zacharías hablando sobre su relación.