Gloria Camila y su novio se han ido de vacaciones por todo lo alto. La pareja han viajado a China y se han quedado impresionados con el país.

La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano ha documentado todo su viaje en redes sociales, incluida la escala que hicieron en Ámsterdam. La pareja ha viajado con todas las comodidades. Se alojaron en un hotel de lujo en Pekín y no han escatimado en gastos. La propia Gloria compartía una fotografía de su funda para el pasaporte de una conocida marca de lujo. Su viaje de alta gama no ha estado exento de críticas. "Así viaja cualquiera, por ser hija de quien eres", le escribían.

Los comentarios sobre la forma en la que se gana la vida Gloria Camila no son nuevos. Suelen reprocharle que viva "a todo tren".

Tras disfurtar de sus vacaciones en el país oriental, donde se quedó prendada de la Muralla China, muchas personas también han cuestionado su relación de pareja. "Debes de aburrirte mucho con él porq no has desconectado del móvil y ni de las redes", le escribían. Lo cierto es que Gloria, que le debe gran parte de sus ingresos a las colaboraciones que hace a través de Instagram, no suele abandonar sus canales sociales y comparte fotos y vídeos a diario.