Polémica con Gerard Piqué. La ex pareja de un amigo suyo ha puesto verde al futbolista y ha contado un delito por el que Gerard Piqué podría enfrentarse a una pena de cárcel. Y es que el Código Penal tipifica como delito el exceder en 60 km/h la velocidad permitida en vía urbana y en 80 km/h en las vías interurbanas. La DGT nos recuerda que el castigo por cometer tal infracción puede ser prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad durante un período de 31 a 90 días.

Nuevo capítulo en la guerra que mantienen Shakira y Gerard Piqué desde su separación. Y es que al parecer el exfutbolista no habría sido informado de que sus hijos protagonizarían el nuevo videoclip de la cantante, y su enfado habría sido descomunal al descubrir, al mismo tiempo que el resto de los mortales, que Milan y Sasha presumen de sus dotes artísticas cantando y tocando el piano en el último single de su madre, 'Acróstico'.

Un videoclip que fue rodado en su casa de Barcelona días antes de abandonar la ciudad y en el que, mostrando su mudanza al detalle -con las maletas con la ropa de los niños cerrándose, sus peluches y juguetes metidos en cajas y la persiana de la que fue su habitación cerrándose para siempre- Shakira y sus hijos cierran una dolorosa etapa antes de comenzar una nueva vida en Miami lejos de Piqué.

Final inesperado

Tras cerrar la última temporada de la 'King's league', el proyecto en el que se ha embarcado el exfutbolista junto al estreamer Ibai Llanos, la fiesta continuó en la discoteca Fitz, de Madrid, uno de los place to be de la capital en estos días en el que más de 7.000 personas, al ver cómo Piqué tomaba el micrófono para pronunciar unas palabras, lo interrumpían y volvían a corear el nombre de la creadora de Hips don't lie.

Entonces, Piqué no pudo más y fue cuando estalló contra los presentes. Sin dudarlo, dijo: "¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie. Sois unas marionetas". Para finalizar, y a modo de chanza, su amigo y excompañero de la Selección Española de Fútbol, Iker Casillas, pedía al DJ que pusieran Waka, Waka, la canción del mundial de 2010 bajo la que Shakira y Piqué se conocieron y enamoraron y que fue la banda sonora de la victoria de La Roja en Sudáfrica.