Y ahora Sonsoles, el programa presentado en Antena 3 por Sonsoles Ónega vive uno de sus mejores momentos en cuanto a audiencia se entiende. Y es que está despuntando, sobre todo después del fin de Sálvame. Sin embargo, no son todo alegrías para el equipo, ya que una de sus colaboradoras se encuentra en sus horas más bajas: "No os abandonéis".

Poco a poco, Sonsoles Ónega va ganando peso en las tardes de Antena 3. Y es que 'Y ahora Sonsoles' ha ampliado su duración a un total de dos horas. El espacio arrancaba hasta ahora en torno a las 18:30 horas, pero desde el pasado martes comienza a las 18:00 para despedirse a las 20:00 horas y cederle el testigo a 'Pasapalabra'.

Tras el éxito del especial en enero, sobre el escándalo en las residencias con la iniciativa 'Hablando en Plata', la presentadora afirma estar abierta a nuevos proyectos en diferentes franjas y afrontarlos con muchas ganas.

Tras la cancelación de Sálvame, el programa disfruta de una cómoda posición en las tardes de Antena 3y su audiencia va en aumento. De hecho, el espacio está fichando a conocidos rostros de la cadena de Mediaset. La última incorporación ha sido la de Rebeca Haro, que estuvo en los informativos de la cadena encargada de la información deportiva. La presentadora comenzó el pasado viernes su andadura en las atrdes de Antena 3 sustituyendo a ónega, que va a disfrutar de unas mercidas vacaciones. Haro es una periodista con amplio bagaje en la información deportiva, a la que ha estado ligada durante su carrera televisiva desde su paso por 'Tiki Taka', hasta su última etapa en Vamos, de Movistar.

Y en lo que al fin de semana se refiere, los directivos han decidido que también seguirán con las emisiones de 'Fiesta', que durante las semanas que Emma García se vaya de vacaciones estará presentado por María Verdoy y Frank Blanco. María Verdoy ya presentó el pasado verano la recta final dedicada a las noticias del corazón de 'Ya es mediodía' en Telecinco y ahora se pone al frente del magacín vespertino producido por Unicorn Content, del que forma parte como integrante de la redacción y una de sus principales prescriptoras de contenidos.

Por su parte, Frank Blanco vuelve al fin de semana de Telecinco por segundo año, a pesar de los discretos resultados de audiencia de 'Ya es verano'. El catalán se mantiene al frente del concurso 'Atrápame si puedes' en Castilla-La Mancha Media y en breve cerrará la segunda temporada de 'El Circ' en 8TV.

Colaboradores

Pero ahora toca hablar de Y ahora Sonsoles, concretamente de una de sus colaboradoras, Tamara Gorro, quien no pasa por sus mejores momentos. Así lo expone ella misma en sus redes sociales con una publicación donde asegura que tien el estado de ánimo "bajito". Sin embargo, ofrece la solución para levantar el ánimo, como es "hacer aquello que me haga sentir bien, si estáis como yo, no os abandonéis, es cuando más os necesitáis".

Seguro que Tamara Gorro recupera fuerzas en seguida.