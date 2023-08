La que fuera protagonista de los programas infantiles más divertidos en los años 80 y 90 llegó al plató completamente desfigurada tras varias operaciones de cirugía estética. Quería contar su verdad y fue escuchada. Me he sometido a ocho horas de operación y he tenido que pasar tres meses de recuperación. Fueron demasiadas cosas”, relató Sabater que a sus 55 años quiere seguir en televisión aprovechando que “no tengo ni una arruga”. Sabater se operó incluso los ojos que se puso lo que se llamaba fox eyes.

A lo largo de los últimos años la presentadora ha pasado por varios programas realitys de la cadena de Fuencarral. Se ha recorrido muchos platós para seguir con su carrera pero también ha probado suerte en el mundo de la música con varios temas que han tenido varios éxitos sobre todo con canciones consideradas del verano. Y si hay una cosa cierta, es que cada vez que Leticia Sabater aparece n pantalla, revienta la pantalla con una exclusiva. La polifacética Leticia Sabater estrena casoplón en Punta Cana, tal y cómo ha contado Socialité. La creadora de 'La salchipapa' ha tirado la casa por la ventana y se ha hecho con un lujoso apartamento en la localidad caribeña. Aparatoso accidente Leticia Sabater no gana para sustos. La creadora de temazos únicos como ‘La salchipapa’ ha vivido uno de los momentos más terroríficos de su vida cuando, de camino a un concierto, su coche se salió de la carretera cayendo por un precipicio. La rápida actuación de los vecinos del pueblo de La Mata evitó que la cosa fuese a más y finalmente todo se quedó en un susto que Leticia contaba a través de sus redes sociales. Fueron precisamente los vecinos quien rescataron a Leticia sacándola de su trampa casi mortal con un tractor tras media hora atrapada: “Gracias, vecinos de La Mata, sois increíbles y os amo, esto ni en el Arenal”.