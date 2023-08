A principios de mes, la presentadora Adriana Abenia sufrió un accidente por el que acabó en el hospital. Afortunadamente, Abenia salió adelante, aunque el mayor susto se lo llevó su hija: "Me preguntó si me iba a morir". Ahora, unas semanas después, la televisiva a dado la última hora sobre su estado de salud.

Abenia inició su carrera profesional como modelo en Milán, trabajando para grandes diseñadores como Armani o Prada, además de ser imangen de prestigiosas firmas de cosmética. Pero no fue hasta 2009 cuando comenzó a trabajar como colaboradora, primero en la televisión autonómica de Aragón, donde también presentó una gala de Nochevieja. Un año después llegó a la televisión nacional, concretamente a Telecinco, donde presentó Fresa Ácida. Sin embargo, donde consiguió gran popularidad fue durante su etapa como reportera de Sálvame.

Su carrera televisiva le ha llevado a participar en numerosos programas como Así nos va, en La Sexta; o Mira quién Baila, en TVE, donde fue concursante. También colaboró en Amigas y conocidas, de TVE; y presentó Hazte un selfi en Cuatro. También estuvo como invitada en Tu cara me suena y colaboró en Cuatro al día. Entre sus últimos trabajos televisivos está el exitoso Callejeando de Telemadrid, que compagina con su colaboración en Espejo Público, en Antena 3.

Agosto

No empezó agosto con buen pie la presentadora, ya que tuvo un accidente en casa tras cortarse con un plato de cerámica, por lo que acabó recibiendo puntos. Ahora, la propia Abenia ha contado a sus seguidores cómo se encuentra. "Está mucho mejor, han pasado dos semanas y en una me quitan los puntos. Os iré contando qué me aplico y cómo va evolucionando, a ver si consigo que quede lo mejor posible".