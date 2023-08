First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad. Pero una de las primeras personas a las que ven los comensales cuando entran en el restaurante del amor es a Matías Roure, el camarero del programa.

Matías, un argentino de 40 años, lleva desde los 18 en España. El ya influencer ha confesado que "no volvería a Argentina": "Una vez conoces mundo, ya no quieres volver"; y ha asegurado que trabajó 12 años en la noche española, tanto de seguridad, como de camarero.

La revista "Diez Minutos" le ha preguntado al famoso camarero que si ha intentado ligar con alguna chica que haya ido a participar al programa, a lo que el argentino ha contestado lo siguiente: "No, pero te reconozco que ha habido chicas que me han parecido muy guapas, aunque nunca he quedado con ninguna. El único amor allí ha sido la maravillosa relación que viví con Lidia", indicó.

Una historia que fue demasiado lejos

A menudo, las mentiras de los comensales pueden pasar desapercibidas y tampoco causan ningún daño, pero otras veces pueden costar caras. En el caso de Manuel, quiso causar demasiado buena impresión y acabó mintiendo en su presentación. El jubilado de 74 años contó en medio de su cita que era primo hermano del actor Juan Diego, fallecido el pasado mes de abril, conocido por papeles como el que realizó en “Los hombres de Paco”. Después de tener gran revuelo mediático aquel anuncio, en First Dates se vieron obligados a pedir perdón públicamente a través de redes sociales y desmentir la noticia: “Desde 'First Dates' queremos pedir disculpas a la familia de Juan Diego y a sus allegados de Bormujos, su pueblo, porque hemos comprobado que un dater que participó en el programa mintió al asegurar que era familiar suyo. In memoriam de Juan Diego, genio de la interpretación. D.E.P", se puede leer en su cuenta oficial de Twitter.

Nueva temporada

El restaurante de 'First dates' vuelve a abrir sus puertas tras cerrar por vacaciones el pasado julio. El próximo lunes a las 21:45 horas, 'First dates' arranca una nueva temporada con nuevos encuentros en busca del amor.

El programa presentado por Carlos Sobera regresa una temporada más con la misma pasión y amor de siempre. El programa más visto de Cuatro contará con el mismo elenco de camareros con el que se despidió la pasada temporada y con la inexcusable presencia de Carlos Sobera como maestro de ceremonias.