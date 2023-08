Parece que la polémica entre Rosalía y Rauw Alejandro no para ni aunque la pareja ya se haya separado. Y es que ha habido una nueva polémica tras los rumores de infidelidad: "Le ha dejado de seguir".

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, conocido artísticamente como Rauw Alejandro, es un cantante, compositor, productor musical y bailarín puertorriqueño. Pertenece a la "nueva generación" de músicos urbanos puertorriqueños. Su álbum de estudio debut es Afrodisíaco, estrenado en 2020, mientras que su segundo álbum de estudio, Vice Versa, estrenado en junio de 2021, contó con el sencillo principal, el éxito "Todo de ti". Ha ganado un Premio Grammy Latino de cuatro nominaciones.

Nació en San Juan y fue criado entre Canóvanas y Carolina, Puerto Rico. Su padre, el guitarrista Raúl Ocasio, y su madre, la corista María Ruiz, le presentaron algunas de sus influencias musicales como los estadounidenses Elvis Presley, Michael Jackson y Chris Brown. Durante muchos años, él y su padre vivieron en los Estados Unidos, principalmente en Miami y la ciudad de Nueva York, donde se inspiró en los géneros R&B y dancehall. Alejandro y el también rapero puertorriqueño Anuel AA son amigos desde la infancia; ambos iban a la misma escuela y tenían clases juntos.

Cuando era niño, compitió en los concursos de talentos de la escuela porque le apasionaba bailar. Después de graduarse de la escuela secundaria, se matriculó en la Universidad de Puerto Rico. Desde los seis años hasta los veinte, también jugó al fútbol, pero luego lo dejó porque "no podía desempeñarse como esperaba" y sufrió una lesión a los veinte años; se mudó a Orlando, Florida para intentar ser descubierto para jugar en la Premier Development League (PDL), pero finalmente no tuvo éxito. Después de dejar el fútbol, quedó sumido en una ligera depresión, por lo que para mejorar su estado de ánimo decidió cambiarse a actor, una carrera en la cual duró sólo dos meses, y como ya no quiso actuar inició una carrera musical y comenzó a publicar canciones a través de SoundCloud en 2014.

Mensaje a Rosalía

Pese a ser uno de los tándem más consolidados del panorama internacional, Rauw Alejandro y Rosalía pusieron punto final a su relación. Todo parecía marchar a las mil maravillas entre ellos, hasta el punto de haberse comprometido y de tener planes de futuro en común a corto plazo. Sin embargo, muchos fueron los rumores que apuntaron a que el puertorriqueño había sido infiel a la catalana. Algo que él mismo ha negado por activa y por pasiva, llegando incluso a lanzar una canción con una clara dedicatoria romántica hacia su ex: ‘Hayami Hana’. Pero lo cierto es que las indirectas del intérprete de ‘Punto 40’ hacia la Motomami no han quedado ahí, y en la última ocasión, el artista quiso mandar un nuevo mensaje a la que fuera su compañera de vida.

Fue el pasado sábado, 26 de agosto, cuando Rauw Alejandro inició su gira mundial. Lo hizo en Valencia, ciudad cercana a la que vio nacer a Rosalía. Y es que, el cantante tiene entre sus planes recorrer algunos de los rincones más destacados de España con sus canciones, pese a que el pasado domingo, 27 de agosto, tuvo que cancelar su actuación en Mallorca por el temporal.

Como no podía ser de otra manera y en pleno show, el cantante tomó la palabra para reflexionar ante sus fans sobre algunos temas como el desamor: “Superar a alguien no es de la noche a la mañana, te tienes que tomar tu tiempo”, aseguraba el joven para después lanzar una pregunta a sus seguidores sobre si estaban enamorados o si, por el contrario, tenían el corazón roto.

Las palabras del artista no tardaron en formar revuelo entre el público. Los asistentes no dejaron de gritar tanto el nombre de Rauw Alejandro como el de Rosalía hasta que, finalmente, el intérprete puso fin a las voces al ponerse de nuevo a cantar. Pero si algo está claro, es que el cantante dejó entreabierta la idea sobre si se trataba de una declaración de intenciones en toda regla hacia su ex aunque ninguno de los dos ha vuelto a pronunciarse sobre la ruptura.