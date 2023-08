Cristina Pedroche vive un gran momento profesional y personal, aunque a veces se hace difícil. De hecho, ha colgado un vídeo llorando por lo que le pasa día a día desde que es madre.

En concurso Password ya fue emitido hace años, de 2008 a 2010, por la cadena Cuatro. Luján Argüelles fue su primera presentadora, aunque después se hizo cargo del concurso, durante su último año, Ana Milán. El formato viene de Estados Unidos, aunque muchos países lo han adaptado para sus televisiones. La versión española consiguió dejar momentos tan memorables como el famoso "abril, cerral" de Elena Furiase, que participó como invitada.

Cada episodio cuenta con dos equipos de dos participantes formados por un concursante y un invitado famoso. Dentro de cada pareja, uno de los integrantes conocerá una palabra secreta que el otro deberá adivinar. Para conseguirlo, deberán darle pistas a su compañero.

Pero no es tan fácil, ambos equipos juegan con la misma palabra, así que podrán utilizar las pistas que sus contrincantes den a su favor. Cuantas más pistas tengan que dar, menos puntos ganarán. Si aciertan la palabra con la primera pista, se llevarán 6 puntos. Con un tiempo determinado, la pareja deberá intentar descubrir la "password" con una pista que será una palabra relacionada y que tenga diferente raíz léxica. El otro equipo deberá de estar atento a la pista que han dado sus rivales, ya que, si no consiguen acertarla, será su turno de intentarlo. Y así sucesivamente hasta que no queden puntos que conseguir o la acierten.

Por ejemplo, si la palabra es "pitonisa", como ocurrió en el primer episodio, la persona encargada de dar la pista deberá decir algo como "vidente". Si su pareja no consigue acertarlo, será el turno del otro equipo (que ya conoce la primera pista). En cambio, si consigue acertarla a la primera ganarán 6 puntos y se pasará a la siguiente palabra.

Una nueva seguidora se une a la afición del Rayo Vallecano. Cristina Pedroche ha hecho socia del equipo a la pequeña Laia, la hija que comparte con el chef David Muñoz. Con tan solo un mes de vida, la niña se ha convertido seguramente en una de las afiliadas más jóvenes del Rayo Vallecano.

Posa con su hija

A raíz de la viralidad que provocan las redes sociales, son muchos los famosos que se plantean si enseñar o no el rostro de sus hijos públicamente. Cristina Pedroche, poco después de nacer su primera hija, compartió su decisión y explicó el motivo por el que nunca iba a mostrar el rostro de la menor en redes sociales. Por eso, en este primer posado que ha publicado en su cuenta de Instagram, no se ve el rostro de la menor.

La mujer de Dabiz Muñoz considera que levanta "mucho odio" y que su única meta en la vida ahora mismo es "cuidar y proteger" a su hija. "Si ya recibo muchos mensajes feos sobre ella sin haber mostrado ni un pie suyo, no quiero ni imaginar lo que podría ser si lo hago", se lamentaba.

Ante esta reflexión, Pedroche ha tomado la decisión de no mostrar a su hija en redes sociales y que sea ella, "cuando sea mayor", la que decida "si quiere que se la conozca o no". "Sé que la mayoría sois adorables y me dais mucho cariño. Gracias por la comprensión", terminó diciendo en un pequeño escrito que compartió a través de su cuenta de Instagram.