Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena.

La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.

Pero la reportera es de esas personas que sabe mirar hacia adelante y se recicló profesionalmente. Ahora, tiene una intensa vida como influencer. Cada día gana más seguidores con sus ppublicacionesen las que muestra todos los aspectos de su vida.

Sus divertidos vídeos en el feed, así como sus stories conquistan a miles de seguidores que se muestran encantados con la forma de ser de la reportera.

En ellos cuenta su día a día y todas las cosas "surrealistas que le ocurren". El último de sus stories no es para menos. Marta Riesco cuenta a sus seguidores que se le ha estropeado el coche y que de la impotencia y el calor le ha dado un ataque de ansiedad. Un joven que pasaba por allí le ha echado una mano y le ha intentado a ayudar a arrancar el coche mientras su madre, desde su casa, se ponía en contacto con la grúa. El chico resulta que esconocido de Adrián, el entrenador personal de Rieso y juntos se han ido a tomar algo y a charlar para que a Marta se le pasase el agobio, tal y como ha narrado la propia reportera en Instagram. Hablandod De todo un poco, el chico le ha enseñado una casa que se está haciendo y, en el salón, Riesco ha podido ver un vinilo en el que se lee la frase "Nunca llueve enteramente", que aparece en la película "El Cuervo". Una frase que taL y como ha comentado Marta ella utiliza mucho y ha puesto en algún post. "Me he quedado como hostia que fuerte", declaraba ella a sus miles de seguidores.

Además, también ha mostrado lo que ella denomina #pretenriesco. "Hola Marta, soy un empresario de Madrid (Boadilla) y de Ibiza. Siempre estoy yendo y viniendo, tengo casa en los sitios, tengo 40 años y estoy soltero, no me puede molar más...¿Hay alguna manera de concoerte?".

Pero estos no son los únicos mensajes que le llegan a la reportera. Por lo visto, otra persona le ha estado enviando unos mensajes preguntándole para quedar "y tomar champagne" . Ella escribe que quién es y "cómo tienes mi móvil". Por lo visto, decía ser un tal Toni de Ibiza y que "se conocieron en un aeropuerto". Volviendo ainsistirr sobre quién le había facilitado el número de teléfono, la persona declaraba que "tu mejor ami me ha dado tu número". Riesco ha delcarado que ya "tiene identificada la persona que le ha estado escribiendo desde varios números y a la persona que le facilitó su número". "Como os comenté, confío en la justicia y es ahí donde se va a resolver todo", terminaba la reportera.