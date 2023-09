Daniela, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante, ya tiene 15 años y a su madre le cuesta darle permiso para salir y afrontar que, poco a poco, se hace mayor. Procura advertirle de todos los peligros que existen, al igual que hicieron sus padres con ella. La actriz asturiana ha hablado sin pelos en la lengua sobre la educación de sus hijos con Jorge Javier Vázquez en su nuevo programa en Telecinco, "Cuentos chinos".

Echevarría asegura que el talento está en todos lados, de ahí que disfrute tanto de su participación en el programa Got Talent. Sin embargo, no cree que el talento se herede. Confiesa que si su hija se quisiera dedicar al mundo de la interpretación y no tuviese talento se lo diría, aunque también es defensora de que ella misma se de cuenta de las cosas. Vázquez le planteó el supuesto de que Daniele le pidiese mudarse a Tokio a grabar una serie. "Sería un problema porque el síndrome del nido vacío no toca tan pronto. Pero creo que acabaría cediendo porque a mí nadie nunca me dijo que no, tuve la suerte en mi vida que nadie nunca me dijo: 'estás loca'. Vivía en Asturias y un día llego a casa y le digo a mis padres que me quiero ir a Madrid a probar suerte yo no me encontré un no por parte de mi padres ni de mi familia ni por parte de nadie", ha dicho Paula, que cree que "hay que acompañar en ese vuelo" y luego la vida ya pone a cada uno en su sitio.

Abusos

Echevarría y Jorge Javier han comentado la noticia de que cuatro futbolistas del Real Madrid están siendo investigados por la difusión de un vídeo sexual con una menor. "Miedo siempre hubo, mi madre se moría de miedo cuando yo salía, antes no había móviles, pero había abusos igual, lo que no había era la difusión", ha confesado la asturiana. Pero, para ella, la clave está en concienciar a su hija de los peligros que existen: "Intento concienciarla, desde muy pequeña siempre la he advertido mucho sobre lo que se va a encontrar. Cuando salen noticias en la tele yo me sentaba y le hacía verlo. La vida tiene peligro, hay que advertir y concienciar".