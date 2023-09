Gustavo Guillermo, el que fuera la mano derecha y chófer de María Teresa Campos, ha sido sin duda el fichaje estrella de este 'GH VIP'. Este jueves nos sorprendía apareciendo por primera vez ante las cámaras, justo una semana después del fallecimiento de la comunicadora y aseguraba que le había comunicado a Terelu Campos y Carmen Borrego su participación en el programa.

No solamente esto, Gustavo también confesó que María Teresa querría que estuviese dentro de la casa de Guadalix de la Sierra y aseguraba que había tenido una conversación telefónica con las dos hijas de esta antes de entrar que fue muy emotiva y en la que le animaron a ganar el concurso... Hoy, Alejandra Rubio niega la mayor.

Lo primero que ha explicado la colaboradora de televisión es que "hace veinte días él presentó la dimisión, dijo que no iba a trabajar más con mi abuela" y que esto "fue una sorpresa para todos porque no nos esperábamos que en un momento en el que mi abuela estaba mal, presentase esa dimisión".

Es en ese momento "cuando empezaron las negociaciones de 'Gran Hermano'" y todo el Clan Campos "intuíamos que podía ser por eso, pero nadie le dijo nada... esperamos a que él lo contase". Sin embargo no fue hasta "después del funeral de mi abuela en Málaga" cuando Gustavo "se lo dijo a mi madre" a pesar de que Terelu si que le dijo con anterioridad "'me ha llegado esto, pero no me lo he creído porque nos lo contarías' y él lo negaba, pero claro no podía hablar por el contrato de confidencialidad".

Alejandra también ha confesado que "la relación con mi madre y mi tía era cordial" porque "han sido muchos años juntos" y ha dejado claro que "no tengo ningún miedo" a lo que pueda contar en el concurso porque "no puede decir absolutamente nada de mí ni de mi familia".

Además, Carmen se ha puesto en contacto con su sobrina en directo y le ha negado que hablasen con él antes de entrar al concurso animándole en esta nueva etapa: "Me dice Carmen que esa conversación no ha existido".

Por último, Alejandra ha aclarado que "mi abuela por supuesto no tenía ninguna constancia de esto, lo quiero dejar clarísimo, no era una opción y menos en las condiciones que estaba ella". Sin pelos en la lengua, la joven desvelaba que él llamó a su madre y a su tía para que le defendiesen en plató: "él quería el apoyo de mi familia para su entrada y que de alguna manera le apoyáramos públicamente y que alguien estuviese en plató".