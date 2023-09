La nueva edición de 'GH VIP' está dando mucho que hablar, pero si hay algo que se comentó hasta la saciedad el jueves pasado cuando se estrenó el espacio fue la aparición de Rodri Fuertes en pantalla para acompañar a Marta Castro a Guadalix de la Sierra. Los dos tortolitos, que han sido una de las parejas sorpresas de estos últimos meses, se mostraba de lo más ilusionada... pero, ¿qué opinan los más veteranos?

Iván Madrazo, ganador de 'Gran Hermano' en 2008, y lo cierto es que nos ha sorprendido porque ha cargado duramente contra Rodri por su relación con Marta: "¿Rodri? ¡Dios mío de mi vida! ¿Cómo lo puede hacer ese chico para agarrarte a la que entra? Y es un huevo sin sal". Además, sobre ella asegura que "no la conozco, la verdad, para salir con Rodri será otro huevo sin sal".

En cuanto a quién no le gusta de los personajes que han entrado este año en el reality, tiene claro que es Laura Bozzo y lo argumenta diciendo que "la Laura esta, me da mucha pereza es una tía, no sé si se cree que los españoles somos tontos el otro día se saca las tetas y hace como que no te acuerdas que están las cámaras, quién se lo cree, me parece impostado, me da mucha pereza".

Por último, Iván nos desvelaba que con Mercedes Milá sigue teniendo muy buena relación: "Con Mercedes, bien es un encanto de persona" y con sus compañeros "me llevo con todos muy bien, con la gran mayoría y con quien no me llevo son con los que no me llevaba en la casa".