Ana Rosa Quintana arrancó el pasado lunes TardeAR , una nueva apuesta de Telecinco con el que pensaba batallar en las tardes televisivas. Sin embargo, está perdiendo la batalla en favor de Sonsoles Ónega, tal y como muestran los últimos datos de audiencia. Este jueves, como publica El Plural, se ha conocido que la Quintana abandonará el programa y quiénes serán sus sustitutos.

Ana Rosa Quintana es una de las principales caras de Telecinco, aunque cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Sus comienzos están en Radio Nacional de España, aunque su salto a la televisión lo pegó en 1982 para presentar la edición nocturna del Telediario. Un año después se traslada a Nueva York, donde trabaja como corresponsal para la Cope y la revista Tiempo.

En 1987 vuelve a España pasando por distintas emisoras de radio, pero no volvería a la televisión hasta 1994, concretamente a Telecinco, donde presentó el programa Veredicto. Años después salta a Antena 3 con un programa de testimonios llamado Sinceramente Ana Rosa Quintana, y después pasaría a copresentar Extra Rosa con Rosa Villacastín.

Tras dejar Extra Rosa comienza Sabor a ti, un programa que catapultó a Ana Rosa Quintana, convirtiéndose en una de las principales caras de la cadena. La presentadora volvió a saltar de cadena en 2005, poniéndose al frente de El Programa de Ana Rosa que competiría con María Teresa Campos, que se había cambiado a Antena 3 con un magazine matinal. Finalmente, Ana Rosa Quintana logró conquistar a la audiencia y el programa de la Campos fue retirado de la parrilla.

TardeAR

Actualmente, Ana Rosa Quintana se encuentra al frente de TardeAR, el programa de tarde de Telecinco que sustituye oficialmente a Sálvame. Sin embargo, la presentadora no estará en la edición del viernes, dejando al frente a Jorge Luque y Beatriz Archidona. Una ausencia que no está relacionada con los malos datos de audiencia, sino con la salud. Y es que la presentadora ha decidido tomarse los viernes para ella, presentando el programa de lunes a jueves. Así que la Quintana volverá a estar en las pantallas el próximo lunes, no se trata de un abandono definitivo.