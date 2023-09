Duro revés en Pasapalabra. El programa veía anunciando que iba a ocurri algo muy llamativo y, sin duda, así ha sido. La veteranía es un grado, pero no una garantía suficiente en Pasapalabra. Por eso, tras tantas tardes de Silla Azul superadas, Fer ha quedado eliminado ante el aspirante contra el que se jugaba el que habría sido su programa 85. El gallego deja su marca en 84 y se lleva un total de 42.000 euros, dando su relevo curiosamente a un tocayo.

Fernando Calderón se ha convertido en nuevo concursante de Pasapalabra y, por lo tanto, en el nuevo rival de Moisés. “Nervioso”, como le ha reconocido estar a Roberto Leal, ha demostrado mucha seguridad en la prueba. De hecho, no ha cometido ni un fallo, por lo que su carta de presentación es inmejorable.

Roberto Leal ha resumido a la perfección los motivos por los que Fer deja una huella imborrable en Pasapalabra: “Por tu alegría, tu ironía, tu galego, tus camisetas, tu inteligencia, tus bailes y tu saber estar”. El concursante gallego ha quedado eliminado después de 84 programas en una traicionera Silla Azul, en la que ha dado el relevo a Fernando. Fer analiza la Silla Azul en la que ha quedado eliminado. “El primer fallo evidentemente ya predispone a pensar que no va bien la cosa”, asegura. Y explica una curiosidad que, al menos a él, le ha perjudicado: “Jugar con la letra A es casi la peor posible”. También destaca la preparación del rival, Fernando, como él apasionado de la ciencia . Además, ha confesado que no se veía especialmente “lúcido” según iban pasando las preguntas.

El gallego guarda en su memoria su primer programa: “Fue muy especial”. Entre sus mejores recuerdos, también destaca cuando conoció a David Cal y “lo que ocurre fuera de las cámaras”. Así, valora especialmente a toda la gente que le ha ayudado de alguna forma: “A intentar prepararme mejor porque estuve haciéndolo no de la manera más inteligente al principio”. el público también se ha rendido al programa. "Fer,te vamos a extrañar mucho, han sido muchos días disfrutando de tú inteligencia, simpatía y compañerismo. Te deseo que tus sueños se hagan realidad. Un besazo". "Me ha dado mucha penita. Fer es un gran concursante, una gran persona. Me encanta su humor. Considero que es un referente para los jóvenes. Junto a @LaguardiaMoises hacen un equipazo y se nota la buena sintonía Espero que podamos verle pronto. Ánimo @FerCPr . Un abrazo".

Dos atípicos ganadores del bote de Pasapalabra

Entre los ganadores del bote de Pasapalabra destacan unos cuantos. Como Eduardo Benito, que en 2006 se llevó nada más y nada menos que 2,19 millones de euros, el premio más alto que se había dado hasta 2023 en el concurso. Y lo mejor de todo es que lo hizo el primer día que participaba en el programa. Una auténtica gesta.

Otro de los casos más sonados de los ganadores de Pasapalabra es el del concursante que entró en prisión tras ser condenado a dos años y cuatro meses de cárcel por estafa continuada. El acusado, Miguel Rodríguez, se había apropiado del dinero de un centenar de personas, entre ellas algunos de sus familiares, engañándoles con falsas inversiones en bolsa por las que les garantizaba hasta un 10 % de beneficios al año. Nunca llegaron.

Miguel Rodríguez acudió a Pasapalabra en 2009 con el objetivo de conseguir el bote para intentar saldar las deudas que tenía con sus víctimas y evitar que éstas lo denunciasen y lo enviasen a prisión. Pese a que ganó 240.000 euros en el concurso, el dinero no fue suficiente para cubrir su desfalco y acabó en los tribunales.