El día después del funeral de María Teresa Campos, Carmen Borrego ha acudido al plató de 'Así es la vida' donde se ha enfrentado a algunos temas muy complicados. La hermana de Terelu se ha abierto en canal y ha asegurado que "parece que fue ayer, no sé cuándo vamos a ser conscientes de lo que ha ocurrido", ya que todavía no asimila el fallecimiento de su madre.

"El cariño de la gente nos mantiene arriba. Lo de ayer se hizo con cariño, como si hubiera preparado un programa de TV suyo. Estoy orgullosa de ser hija de María Teresa Campos", ha explicado con mucho orgullo. Un multitudinario funeral que salió tal y como las hermanas esperaban, ya que estuvieron rodeados de todas las personas que realmente la querían: "Ver el homenaje y ver todo lo que la quiere la gente, allí dónde esté mi madre lo habrá visto y se habrá quedado a gusto".

Respecto a su visita a La Moncloa, Carmen ha señalado: "Mi madre estaba orgullosa de una foto con el presidente de la última vez que lo entrevistó en 'Qué tiempo tan feliz'. Se lo contamos el día que vino al tanatorio y nos dijo que quería tenerla y que un día fuéramos a moncloa a tomar café. Nos llamó cuando estábamos en Málaga y no pudimos ir y esta vez sí que hemos podido. Estuvo inmenso, con palabras de mucho cariño a mi madre y él se quedó con una copia de la fotografía para su álbum personal.".

Por otra parte, uno de los temas que más controversia ha generado las últimas semanas es la entrada en 'GHVIP' de Gustavo Guillermo y todos los rumores que giran a su alrededor. Durante la emisión del programa, el chófer aseguró que las exclusivas se las pidieron, algo de lo que Carmen ha confesado que prefiere no hablar: "Mi madre le ha querido mucho, lo que diga Gustavo...".

En ese momento y tras una discusión, Raúl García ha tomado la palabra: "No se si están enfadadas conmigo por el tema de las fotos que salieron o por las grabaciones de Gustavo". Unas palabras que la hija de María Teresa Campos no ha querido debatir: "Hay que respetar la vejez de las personas y no lo has hecho. Hay que respetar ciertos límites y no te lo voy a perdonar jamás en la vida".

Pese a la insistencia del paparazzi asegurando que las famosas fotos no fueron hechas por él, Carmen ha asegurado que "en la puerta de su casa han rogado que no hiciera fotos a su madre": "Mi madre no estaba en condiciones". Finalmente y para dar por zanjada la discusión, la colaboradora ha dicho claramente: "Quien le hace daño a mi madre, para mí no existe".