Leticia Sabater ha dado un gran giro a su carrera profesional. Saltó a la fama por presentar "Con mucha marcha", un programa infantil que tuvo un gran éxito en los años 90, y luego su vida cambió radical. En la actualidad, Sabater canta y baila y es conocida por sus canciones del verano picantes. Por eso, ha salido en defensa de Aitana, que le llueven las críticas por sus bailes en el último concierto en Valencia. Le reprochan que haga coreografías sensuales cuando tiene un público tan infantil y juvenil. La acusan de hipersexualizar de la infancia.

"Cariño, te entiendo tan tan bien", empieza Leticia Sabater una serie de mensajes destiandos a apoyar a la cantante que se dio a conocer en Operación Triunfo. "Yo misma he vivido lo mismo que tú cuando pasé de ser la reina de los niños a dejar a todos en shock con “Mr. Policeman”. Pero es la evolución natural, una artista debe saber cuándo cambiar y crecer pasa ser fiel a una misma", continúa.

Para Sabater, Aitana y ella no son las únicas que han dado un giro a su carrera. "Lo hice yo, lo han hecho Britney, Miley y ahora tú, Aitana. Que no se nos olvide, los padres son los responsables de lo que deben ver sus hijos, no tú. Un consejo, que de esto sé mucho, que te la suden los haters", le ha dicho.

Todo mi apoyo a @Aitanax. Una tía muy valiente que está recibiendo unas críticas lamentables que no merece. ¿Pornografía? ¿Estamos locos? Cariño, te entiendo tan tan bien. — Leticia Sabater (@SABATERLETICIA) 3 de octubre de 2023

Patricia Pardo carga contra Aitana

Patricia Pardo se ha mostrado este martes muy crítica con Aitana. Después del estreno 'Alpha Tour' y su viralización en redes, la presentadora de 'Vamos a ver' ha lanzado una contundente crítica contra la artista después de ver algunas de las coreografías que realizó en su concierto celebrado en Valencia este pasado fin de semana: "Yo no sé si esto es nuevo".

"Es decir, estamos hablando del cambio y de la transformación de Aitana y a lo mejor es este último concierto, pero Joaquín, tú sabes perfectamente que todos los días en la mesa de actualidad abordamos el tema de la hipersexualización de la infancia, del consumo de pornografía... Pues a mí, personalmente, no me gustaría que mi hija de 5 años reprodujese ese tipo de bailes en la alfombra de mi casa", aseguró la presentadora de Telecinco.