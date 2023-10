Llegó el gran día. Han pasado ya muchos meses desde que Isa P anunció que se casaba con Asraf. Polémicas, un Supervivientes de por medio, incertidumbre por los invitados, cancelaciones de programas...

Pero el día ha llegado. La pareja sellará en Sevilla la unión más importante de sus vidas. Una ceremonia muy especial, cuidada y hecha con mimo en la que no faltarán rostros del mundo del corazón y nombres propios que han triunfado en las tardes de Telecinco hasta antes del verano.

Isa P cuenta, además con un padrino de excepción. La ausencia de Isabel Pantoja y de Kiko Rivera ha llevado a que la hija de la tonadillera haya elegido a Jorge Javier como la persona que le acompañe hasta el altar. ¿El motivo? La porpia Isa P lo explicó hace unos días. Y es que Jorge Javier ya fue como un "padrino televisivo" para Isa, por lo que debía ser él quién le acompañará en el día más importante de su vida.

El secreto mejor guardado de la boda, el vestido de la novia, del que se han revelado todos los detalles para disgusto de Isa, que hasta ahora tan solo había contado que se trata de un diseño en color blanco, clásico a la par que elegante, del diseñador Hannibal Laguna.

Sin embargo, el programa 'Fiesta' y Aurelio Manzano han desvelado cómo es el look nupcial de la hija de Isabel Pantoja, descubriendo así uno de los enigmas de uno de los 'sí quiero' del año. Como han adelantado, será una novia "muy clásica".

El vestido, como ha 'destripado' el colaborador -como le ha recriminado su compañera Alexia Rivas, invitada a la boda-, "lleva mangas, la espalda al aire y no tiene volumen". Tampoco tiene "bordados ni lentejuelas", por lo que todo apunta a que será un diseño de líneas puras y nada artificiosas. Un modelo que, ha asegurado, "es bien tapadito en la parte del pecho a pesar de no ser absolutamente cerrado".

Unos retoques que no gustan

Para este día tan especial la novia no ha dudado en hacerse varios retoques que ha compartido con sus seguidores en redes sociales. La hija de Isabel Panoja se ha puesto varias inyecciones de vitaminas, se ha hecho un tratamiento para eliminar la tensión de la cara y ha mejorado con cirugía la expresión de sus ojos. Los retoques han sido muy criticados por sus seguidores que coinciden en señalar que es demasiado joven para empezar a tratarse el rostro. "¿Qué te pasa en la boca?", "No puede gesticular bien cuando habla se ve poco natural", "Falta expresión facial al hablar no? Está la piel como muy estirada. Pero oye, a quien le guste, palante!", son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios.

Sonadas ausencias

Sin ningún tipo de relación desde hace más de dos años, a nadie extraña que Kiko Rivera ni siquiera figure en la lista de invitados a la boda de Isa Pantoja y Asraf este viernes en Sevilla. Una ausencia sonada aunque esperada, al contrario que la de Isabel Pantoja, puesto que su hija ha confiado hasta el último momento -a pesar de no tener comunicación desde hace meses- que la tonadillera estuviese a su lado en el día más feliz de su vida.

Alejado de los focos y de las polémicas, Kiko disfruta de uno de sus mejores momentos. Enamoradísimo de Irene Rosales y centrado en sus 3 hijos, el Dj ha resurgido profesionalmente tras los delicados trances de salud que ha atravesado en el último año -además de sufrir un ictus en octubre de 2022 fue sometido a un cateterismo el pasado julio por problemas de corazón- y su última canción, 'El mambo', ocupa el número 2 en la lista de temas más escuchados de Spotify España.

En sus últimas apariciones, Kiko ha evitado pronunciarse sobre la boda de su hermana y ha guardado silencio tanto con las preguntas relacionadas con su ausencia, como con las que le pedían que lanzase un mensaje conciliador a Isa deseándole lo mejor en su gran día.

Un día en el que el Dj ni siquiera estará cerca -físicamente hablando- de la peruana. A pesar de que el enlace es en Sevilla, donde él vive con su mujer y sus hijas, Kiko ha puesto tierra de por medio a primera hora de esta misma mañana, a pocas horas del 'sí quiero' de su hermana.