Durante mucho tiempo la relación de Anabel Pantoja con los medios de comunicación ha sido tirante y aunque pensábamos que el distanciamiento con los platós de televisión le iba a venir bien, parece que sigue sin poder ver una cámara. Este fin de semana, la sobrinísima ha disfrutado de la boda de su prima Isa y Asraf Beno, pero... poco hemos conocido de este enlace y, por supuesto, de cómo lo vivió.

Europa Press conseguía hablar en exclusiva con la influencer y obteníamos un silencio por respuesta. A pesar de que no se le preguntaba nada fuera de lo normal, Anabel prefirió mantenerse en un segundo plano y no hacer ninguna declaración.

Acompañada por su pareja, David Rodríguez, con el que se ha dejado ver en público en muy pocas ocasiones, la colaboradora de televisión se marchaba del hotel donde se alojó en Sevilla para este enlace matrimonial que tanta ilusión le ha hecho.

Si algo tenía claro Anabel es que no podía faltar a la boda de su prima... y es que ha sido la única persona de la familia que ha acompañado a Isa en un día tan importante para ella. Hace dos años, la sobrinísima también se daba el 'Sí, quiero' con su exmarido, Omar Sánchez, y su prima no dudaba en acudir a Canarias y dedicarle un discurso muy emotivo en la ceremonia.

Aunque conseguíamos hablar con Anabel por segunda vez, no obtuvimos muchos detalles, de hecho solamente nos comentó que entendía el trabajo de la prensa: "Yo entiendo que estás trabajando pero yo estoy en mi derecho de no responderte, ¿vale?" y zanjaba la conversación asegurando que "no te voy a contestar a nada. Ya lo dije en mi instagram, ¿vale? ya está".

"Como me echéis de aquí, lío la mundial"

El programa Fiesta de Telecinco ha sacado a la luz la que se lio este viernes en la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. La hija de Isabel Pantoja vivió un momento muy desagradable cuando tuvo que tomar una importante decisión: expulsar a una de las personas que estaban allí presentes. Salió "en manos de los miembros de seguridad". Se trata de Aneth, la que fuera su amiga en el pasado. Estuvo invitada a la boda de Isa y Asraf en un primer momento, pero más adelante fue desinvitada. Por allí no se la esperaba y por eso la novia se llevó una mala sorpresa al verla junto al resto de invitados al enlace.

Al parecer, Aneth no se lleva bien con Asraf y la pareja decidió desinvitar a la peruana. "Había recibido un aviso de que no se presentara", confirma Alexia Rivas, invitada al evento. "Tuvo la poca vergüenza de hacer algo cuando se le había avisado que no iba a ser bienvenida a ese acontecimiento", apunta Marisa Martín Blázquez, que también fue una de las invitadas. "La invitaron porque Isa no se creía lo que ella (Aneth) iba diciendo de ella (de Isa) y cuando confirman que eso era, efectivamente verdad, le dijeron 'oye, mira, no vengas", añade la colaboradora de 'Fiesta'. "La vimos y a nadie nos sorprendió porque no se sospechaba nada. Pero hay que poner en antecedentes que había un chat polémico de las amigas de Isa y se sospecha que ella es la topa. Después invitaron a ella y su marido a que abandonara el evento, se puso tan brava que dijo 'como me echáis de aquí lio la mundial".