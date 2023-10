Una publicación en X (la antigua Twitter) criticando al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu por parte de la actriz Beatriz Rico hizo que otro usuario se valiese del machismo como arma y utilizase una portada de la extinta revista Interviú en la que aparece la asturiana en toples para criticarla. Lejos de amedrentarse, la actriz defendió sus portadas en la revista (una robada y otra pactada), asegurando que "malo es robar".

Pero vamos por partes. Beatriz Rico hizo una publicación criticando a Netanyahu y su "derecho divino a bombardear Palestina" en la que, tirando de la ironía, la actriz comentó: "Ah, si es por eso, nada, nada. A seguir. A matar para cumplir la profecía de Isaías. Pero luego los fanáticos religiosos son los otros. Las palabras de un perturbado".

Y entre las reacciones que tuvo su publicación en X, un usuario recuperó una de las portadas que Beatriz Rico tuvo en Interviú y le dijo, entre otras perlas: "Tienes mucho más talento enseñando las tetas". Sin embargo, la actriz no se calló. Primero le "agradeció" haber recuperado la portada : "No encontraba esta revista, ahora ya la he recuperado"; y después le lanzó un buen zasca: "Cuando quieras dar lecciones a alguien, intenta que sea sin faltas ortográficas básicas, que pierdes credibilidad y quedas como un ignorante con ínfulas".

Gracias, @oviedino142880. No encontraba esta revista, ahora ya la he recuperado 🙌.

Pero la cosa no se ha quedado ahí, y es que tras el revuelo mediático que se ha producido con este tema. Beatriz Rico volvió a dar la cara para defender sus portadas en la revista. Sí, portadas, como explica ella misma. "Como si salir en la portada de Interviú fuera malo. Malo es robar. Por cierto, esas fotos fueron robadas en la Playa del Aguilar. Unos años después hice una portada muy bonita y voluntariamente. Eso sí, no enseñaba las “bubbies” (iba en el contrato)", aseguró.

Además, ha dado pie a un debate en el que muchos de los seguidores apoyaron a la actriz ante este ataque machista. Aunque ya se defiende ella sola: "Los machistas piensan que así te ofenden, o que te resta a la hora de opinar. En fin, cosas extrañas de cerebros del Paleolítico que a las personas normales nos cuesta entender".

Real Instituto Jovellanos

Beatriz Rico forjó su juventud en la pintoresca ciudad de Gijón, donde completó su educación de bachillerato en el prestigioso Real Instituto Jovellanos. A los 19 años, decidió emprender una nueva etapa en su vida y se trasladó a la bulliciosa Madrid con el propósito de estudiar arte dramático y ballet, lo que marcó el inicio de su apasionante carrera en el mundo del entretenimiento.

Su debut en el ámbito mediático tuvo lugar cuando apenas contaba con 21 años, en el año 1991, al asumir el papel de azafata en el popular concurso "El precio justo", que en ese momento estaba siendo presentado por Joaquín Prat y se emitía en Televisión Española. La espontaneidad y frescura que demostró frente a las cámaras llamaron la atención de productores y audiencias por igual, lo que la llevó a firmar un contrato con Telecinco en 1992. En este nuevo capítulo de su carrera, Beatriz se convirtió en la presentadora de programas infantiles, asumiendo el rol principal en "Telebuten", un espacio diseñado para el público más joven que estuvo en el aire entre 1992 y 1994.

Uno de los momentos más destacados en su carrera llegó en mayo de 2011, cuando recibió el premio "Compromiso Cine Español", un merecido reconocimiento a su aportación al cine en España.

En 2012, comenzó una gira teatral con su primer monólogo, "Mejor viuda que mal casada". Desde 2017, continúa llevando a cabo su segundo monólogo, "Antes muerta que convicta", que ha sido aclamado en toda España y ha tenido temporadas exitosas en Madrid. Beatriz también ha demostrado su versatilidad artística al unirse a la banda de versiones de rock "Rico & Roll" en 2013, con la cual lanzó el álbum "Sueños que no caducan". Un sencillo de este álbum, "Dámelo", llegó a encabezar las listas de éxitos.

Además de su trabajo en la industria del entretenimiento, Beatriz Rico se ha destacado por su compromiso social. En 2013, tuvo un papel protagonista en el cortometraje "La teta que os falta", que aborda la cuestión del cáncer de mama y ha sido premiado en numerosos festivales, incluyendo el VIII Festival Internacional de Cine Solidario de Castilla-La Mancha, donde Beatriz recibió el galardón a la Mejor Actriz. Su defensa de los derechos de los animales la llevó a ser nombrada Socia de Honor de la asociación Defensa Animal Región de Murcia (DARMUR) en octubre de 2013. Además, ha sido honrada con el premio "Celebridad del Año Amiga de los Animales" otorgado por AnimaNaturalis en abril de 2014.

Su participación en la película "Las hijas de Danao", estrenada en el Festival de Málaga Cine en Español en 2014, ha sido laureada con numerosos premios en festivales de cine nacionales e internacionales. La destacada actuación de Beatriz la hizo merecedora del Premio a Mejor Actriz Nacional en el I Festival de cine de autor y cine independiente de Mallorca en enero de 2017, así como el Premio a Mejor Actriz en el Fed Fest Film Festival de Los Ángeles en 2019.

Además de su labor artística, Beatriz Rico es miembro de la plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, presidida por Cristina del Valle, y ha demostrado su apoyo a diversas causas humanitarias como Médicos Sin Fronteras, Cáritas, Greenpeace, la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, Agua Pura y Libertad para Palestina. En 2010, se desplazó a Bruselas para abogar por los derechos del pueblo palestino en el Parlamento. Asimismo, Beatriz ostenta el título de Socia de Honor de PACMA y es embajadora de la Fundación Orange, que trabaja en beneficio de niños con autismo.