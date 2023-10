La presentadora de Password, el concurso que se emite los sábados en Antena 3, Cristina Pedroche, celebro este lunes su cumpleaños. Un aniversario muy especial porque, como asegura, "ser madre ha cambiado muchas cosas". Por eso ha tomado una tierna decisión en este día tan señalado.

Y lo ha manifestado a través de una publicación de su perfil de la red social Instagram donde afirma que "siempre que se acercaba mi cumpleaños me ponía nerviosa, le recordaba a todo el mundo semanas antes incluso que iba a ser mi cumpleaños. Nos enseñan que es nuestro día. Que es especial, y lo es. Pero este año me he dado cuenta de otras cosas".

Y es que, como había contado en publicaciones anteriores de Instagram, la Pedroche se olvidó de su propio cumpleaños en varios momentos. "Y es que sí, es muy importante, cumplo un año más. Pero ahora mi día especial es cada mañana cuando despierto con mi hija o cuando me sonría, o cuando me toca la carita".

Cuenta la presentadora de Password que "ser madre ha canbiado muchas cosas. Por eso este año a quien quiero felicitar yo es a mi madre. Porque hace 35 años ella se convirtió en madre dándome lo mejor cada día, ayudándome y acompañándome a convertirme en la mujer que soy hoy en día".

Termina su publicación Cristina Pedroche con un "gracias mamá por todo lo que hiciste y por todo lo que haces. Felices 35 años de maternidad mamá. Te quiero".

Primeros pasos

Cristina Pedroche ha forjado una sólida carrera en el mundo del entretenimiento. Sus primeros pasos la llevaron al mundo del modelaje, donde se unió a una destacada agencia de modelos y actores. Como modelo, tuvo la oportunidad de posar para catálogos y revistas de renombre, así como de protagonizar anuncios publicitarios para reconocidas marcas como Movistar y Tampax, entre otras. Además, incursionó en el mundo de la actuación, con breves apariciones en series de televisión, incluyendo una escena en "Yo soy Bea" y una intervención en "Sin tetas no hay paraíso" en el año 2009.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en su carrera llegó en 2010, cuando fue seleccionada para formar parte del programa "Sé lo que hicisteis...". Su participación en este programa marcó su salto a la fama, ya que reemplazó a Pilar Rubio como reportera, después de superar un riguroso proceso de selección. Su trabajo en "Sé lo que hicisteis..." se prolongó hasta la finalización del programa en La Sexta en 2011.

A partir de agosto de 2011, Cristina Pedroche asumió un rol similar en "Otra Movida", un programa emitido en Neox, donde se mantuvo hasta junio de 2012. Durante estos años, su carisma y talento la llevaron a destacar en el mundo del espectáculo, al punto de ocupar las portadas de prestigiosas publicaciones como FHM y Primera Línea.

En septiembre de 2012, dio un paso hacia la radio al unirse al programa "Yu: no te pierdas nada", presentado por Dani Mateo en Los 40 Principales. Luego, a partir de noviembre, comenzó a colaborar en el programa "Anda Ya", que también formaba parte de la misma cadena de radio. En marzo de 2013, Pedroche se convirtió en la primera mujer española en alcanzar el millón de seguidores en Twitter, gracias a su presencia constante en la plataforma de redes sociales.

A finales de 2013, regresó a La Sexta para unirse al programa diario de sobremesa "Zapeando", bajo la conducción de Frank Blanco. Además de su trabajo en televisión y radio, en 2014 participó en la serie "La que se avecina" y tuvo una aparición especial en "Aída". Ese mismo año, actuó en la serie "Águila Roja" en el papel de Juana Sánchez, lo que le permitió demostrar su versatilidad como actriz.

Desde octubre de 2014 hasta octubre de 2015, tuvo el honor de presentar la gala anual de los premios Neox Fan Awards en Neox, junto a Anna Simon y Miki Nadal. También colaboró en el programa "Los viernes al show" en Antena 3, compartiendo escenario con Arturo Valls y Manel Fuentes.

En diciembre de 2014, firmó un contrato de larga duración con el grupo Atresmedia, lo que marcó un importante hito en su carrera. De manera significativa, debutó como presentadora de las campanadas de Nochevieja de 2014 en La Sexta, generando una gran polémica con su vestido transparente que dividió opiniones.

"Pekín Express"

El 20 de marzo de 2015, se tomó un receso temporal en "Zapeando" para presentar una nueva temporada de "Pekín Express" en Antena 3, un formato que condujo nuevamente en La Sexta en 2016. Además, en diciembre de 2015 y 2016, tuvo la distinción de presentar los programas de fin de año desde la Puerta del Sol de Madrid a través de Antena 3, deslumbrando con su elección de vestuario en ambas ocasiones.

En 2016, Cristina Pedroche se aventuró en el mundo de la moda al debutar como modelo de pasarela para la firma canaria Calima SW en Las Palmas de Gran Canaria. Posteriormente, en noviembre del mismo año, desfiló en la pasarela nacional de Women'secret. Ese año, también participó en el programa "Me resbala" junto a cómicos de renombre. En el primer trimestre de 2017, asumió la presentación de una nueva edición del talent show "Tu sí que vales", rebautizado como "Tú sí que sí".

La carrera de Cristina Pedroche ha seguido creciendo, y en 2021, asumió el papel de presentadora en la adaptación española de "Love Island", un reality show exitoso. Para la Nochevieja de 2021, volvió a presentar las campanadas de Antena 3 junto a Alberto Chicote, destacando con un vestido de diseñador que incluyó una mascarilla, en un homenaje emotivo a los confinados durante el primer año de la pandemia de COVID-19.

El 31 de diciembre de 2022, repitió la experiencia de presentar las campanadas junto a Alberto Chicote, liderando la audiencia por segundo año consecutivo en este evento televisivo tan esperado.