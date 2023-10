Gran Hermano VIP es un programa que se caracteriza por la realidad de sus polémicas. La convivencia de 24 horas siempre conlleva que una pequeña chispa haga estallar la tensión acumulada entre las diferentes personas que concivene en la famsoas casa de la Guadalix de Madrid.

No obstante, la polémica llega en más ocasiones dela que gustaría al plató donde se celebran las galas del programa. Y, ene sta ocasión, hasta han señalado al público, algo inaudito hasta el momento.

El público de GH VIP

En una conversación con Michael Terlizzi, Gustavo Guillermo y Zeus Montiel en la que trataban de establecer una relación entre quien es más probable que sea expulsado el jueves con la cantidad de aplausos que escucharon en la última gala, Marta Castro ha analizado cómo es, en su opinión, el público que acude a las galas de 'GH VIP 8'.

"Cuando salió Carmen [Alcayde] no aplaudió nadie, cuando salí yo aplaudieron un poco, cuando salió Naomi aplaudieron un cojón y cuando salió Avilés aplaudieron que flipas. 20 personas de plató, que la mitad son familiares de Luitingo, porque la gente de plató, cuando hay expulsiones son los 'familiares de' y cuatro personas que están ahí por les dan un bocadillo de salami", ha sido el comentario de la novia de Rodri Fuertes en la conversación con sus compañeros.

Unas palabras que no le han gustado nada a muchos fans del formato, pues sienten que la concursante los ha despreciado. A Amor Romeira tampoco le han parecido bien estas declaraciones y ha salido en defensa de las personas que acuden a ver las galas desde plató: "Las personas que van de público son maravillosos. Educados y casi siempre fans de los formatos. ¡Qué desafortunada y más estando nominada!".

Las personas que van de público son maravillosos. Educados y casi siempre fans de los formatos.



Qué desafortunada, y más estando nominada! https://t.co/IDR3Y9DPp3 — Amor Romeira (@AmorRomeira) 28 de octubre de 2023

Rompen las normas

Los concursantes de 'Gran Hermano VIP' recibieron este domingo un regalo por parte del programa en donde se les concedía una propina y podían elegir la comida que quisiesen con un tiempo limitado. Pero no gestionaron bien el tiempo y algunos concursantes se gastaron el dinero de la propina en comida para ellos. Además, no se podía compartir nada de esa comida que habían elegido cada uno, como bien dijo Ion Aramendi al explicar las normas antes de empezar. Algo que muchos no han cumplido.

Ya en el ascensor de vuelta a la casa, Jessica Bueno daba el pistoletazo de salida: "¿Y si abro esto y nos comemos un bomboncito?", señalaba la modelo. "Dale, dale", decía Avilés. "Que te van a regañar", decía Marta Castro, consciente de que lo que estaban haciendo iba a traer consecuencias. Pero la ansia y el hambre hizo que esas consecuencias no las viesen y se guiasen por lo que les apetecía en ese momento. Además, cuando llegaron a la casa, algunos de ellos optaron por repartir esa comida en varios trozos, algo estaba terminantemente prohibido. "Lo he dejado ahí, que cada uno haga lo que quiera", señalaba Jessica Bueno. "Si tu lo dejas ahí y alguien lo coge, te pueden quitar el presupuesto de la semana y jodes a todo el grupo", le corregía Avilés. Muchos se quejaban de José Antonio Avilés, puesto que recordaba qué consecuencias tendría compartir, pero luego él mismo se comía su sushi y sin pensar en el resto.

Laura Bozzo ha sido una de las que ya ha asumido su error, acudiendo al confe para contar todo lo que había ocurrido, arrepentida de sus actos y asumiendo cualquier tipo de consecuencias. "Fue un fallo de todos y no se debió de hacer. Las reglas son las reglas. Si se merece alguna sanción estoy segura de que la voy a acatar". Y es que si algo va a traer consecuencias a los concursantes va a ser que han compartido esa comida y no la han utilizado para uso personal. "Si este es el juego, juguemos. No se podía compartir...", aseguraba Laura Bozzo. Avilés seguía repitiendo que el presupuesto semanal iba a desaparecer: "No sabéis la que se va a liar". Mientras tanto y en directo desde la casa de 'Gran Hermano VIP', Lara Álvarez ha preguntado a los concursantes tras mostrarle las imágenes que por qué se reían: "¿Hay alguien que haya respetado las normas?". Pues sí. Los que han respetado las normas son Gustavo, Michael y Carmen Alcayde. El Súper ha hablado posteriormente para decirles a los concursantes el castigo que tendrán: la compra que recibirán este martes tendrá un recorte económico. "Buenas noches", se despedía el Súper.