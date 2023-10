Si hay algo que caracteriza a esta edición de Gran Hermano VIP es la palabra "cambio". Entradas inesperadas, como la de Javier Fernández, salidas sorpresa, como la de Karina. Y , en definitva, huecos que hay que llenar.

Por ello, se espera que un nuevo concursante entre en la casa más famosa de la televisión los próximos días. ‘El próximo concursante lo eliges tú’. Bajo esta premisa, los espectadores serán, a través de sus votos, los que elijan al nuevo concursante oficial que se unirá al resto de sus compañeros en sustitución de Karina. De entre los tres aspirantes que entrarán a la casa de Guadalix de la Sierra, solo uno, el más votado, permanecerá al finalizar la nueva entrega de ‘Gran Hermano VIP. El Debate’, que Ion Aramendi conducirá este domingo 15 de octubre (22:00h) y que arrancará antes con contenido exclusivo para los suscriptores de Mitele Plus.

Además, los nominados -Susana Bianca, Zeus Tous, Jessica Bueno, Albert Infante, Gustavo Guillermo y Javier Fernández- participarán en un juego que, una vez más, pondrá al límite su capacidad de resistencia para conseguir jugosas recompensas. Los dos menos votados se salvarán de la expulsión. Por otro lado, los concursantes interpretarán en directo una escena de dos minutos del culebrón médico que han preparado. Esta representación será determinante para decidir si superan o no la prueba semanal.

Esta entrega contará con la presencia de la última concursante expulsada, Pilar Llori, y las colaboraciones de Anabel Pantoja, Belén Rodríguez, Nagore, Miguel Frigenti, Marta Peñate, Frank Blanco y Sol Macaluso.

Dolor en la casa

La quinta gala de 'Gran Hermano Vip', algo más tranquila y con menos enfrentamientos en directo que la anterior, ha dejado a Luitingo muy triste. La protagonista de la noche, ha sido la sorprendente expulsión de Pilar Llori, que dejaba a "su pareja" en el concurso, Luitingo, completamente destrozado y triste.

Durante la gala de anoche, ya pudimos ver a un Luitingo, roto de dolor, pero que tuvo la posibilidad de usar una vida extra, para que volviese a entrar en la casa Pilar Llori. Esta vida extra, tenía un alto precio, 25.000€ menos del premio de 'Gran Hermano Vip'. Ante la sorpresa de todos y entre lágrimas, Luitingo contestaba que "no" a la proposición de Marta Flinch y ésta le preguntaba: "¿Por qué Luitingo?", y el concursante bastante afectado, respondía: "Me mataría porque Pilar entrase de nuevo pero hay mucha gente que necesita ese dinero, no puedo jugar con el dinero de la gente".

¡Pilar, te quiere, te quiere!"

El concursante de 'Gran Hermano Vip', tras la tormenta de emociones que vivió en la gala de anoche, no ha debido de dormir muy bien. Sin sus abrazos y sin esas conversaciones que muchas veces terminaban a las 5 de la mañana, ha tenido que ser muy duro para Luitingo. A primera hora de la mañana, Carmen Alcayde, era la primera en acercarse hasta su cama, le daba un fuerte abrazo de cariño a Luitingo y sorprendida por cómo estaba enganchado al cojín que era de Pilar, cogía el cojín y decía a cámara: "¡Pilar, te quiere, te quiere!".

Tras este despertar tan tierno por parte de Carmen Alcayde, Luitingo, bastante cabizbajo y melancólico tardaba un rato en moverse de la cama. Después de levantarse y cambiarse las pilas del micro, cada compañero que pasaba por la casa, se acercaba al concursante, le daba un abrazo y le transmitía mensajes de ánimo. Un momento emotivo ha sido entre Gustavo y Luitingo, ambos coincidían en el vestidor. Gustavo le decía que tiene que ser fuerte, reponerse y seguir, pero para Luitingo aún es pronto. Poco después, Luitingo coincidía con Marta en el jardín y ésta le afirmaba: "Yo siempre pensé que Pilar estaba salvada", cosa que no animaba mucho al concursante de 'Gran Hermano Vip'.

Unas horas más tarde, Luitingo, acompañado de Zeus y Michael y visiblemente más tranquilo, comenta lo que ha sido convivir con Pilar durante todo el concurso. Zeus, asintiendo con la cabeza le decía: "Esta sensación solo la puede entender alguien que esté dentro del concurso". Y es que hay que tener en cuenta, que Zeus junto a Susana está viviendo lo que es una relación amorosa dentro de 'Gran Hermano Vip'.