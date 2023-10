Gran Hermano VIP no gana para disgustos. Telecinco está tratando de todas las maneras posibles el mantener el reality y a su hermano pequeño, Gran Hermano VIP: última hora, que presenta Lara Álvarez y que comenzó a emitirse lunes martes y miércoles tras la cancelación de Cuentos chinos.

La cadena ha apostado mucho por su reality, pero, como antes comentábamos, los números no le salen. Casi cuatro semanas completas de estancia en la casa y algunos concursantes ya sienten una gran tentación por pulsar alguno de los botones de la máquina de los deseos. Una manicura o una bolsa de chuches pueden parecer totalmente prescindibles hasta que de pronto alguien les ve el sex appeal y ya no hay vuelta atrás. Se convierten en súper deseables. Pero no hay bolsa de golosinas que sacie otras necesidades. Marta no lo está pasando bien. Echa en falta saber algo de los suyos, en particular de Rodri. O más bien pide que se le dé la oportunidad, aunque asegura que si es a cambio de dinero, la rechazaría. Además siente que si sale nominada, saldría expulsada. Pero Gran Hermano es imprevisible y el público manda. Todo está por pasar y no se sabe lo que va a pasar. Por eso no perdemos detalle. Descubre aquí la última hora de la casa de Gran Hermano VIP.

Pilar y Luitingo ya han dado un paso más, después de que ella se sincerase con la persona de fuera escribiendo en un blog, sufrió un duro bajón en el que estuvo desahogándose con algunos de sus compañeros y después con Luis. Tras esto, estuvieron hablando durante la noche y terminaron metieron a la cama, donde hasta ahora solo habían dormido juntos, pero terminaba pasando lo que ambos tenían muchas ganas.

El programa está que arde y Telecinco no quiere que la audiencia se pierde ni un minuto de lo que ocurre en la casa más famosa de la televisión en nuestro país. Sin embargo, la cadena de Mediaset ha tomado una nueva decisión respecto al espacio que presenta Lara Álvarez. El lunes ya canceló la emisión del mismo para emitir una exclusiva de "Código 10". Ahora, Gran Hermano VIP: última hora ha regresado a la pequeña pantalla pero lo hace en un horario distinto al habitual. Si antes este espacio comenzaba a las 21.50, ahora lo hace 10 mintuos más tarde, a las 22.00 y se alarga hhasta las 22.50.

Los nominados

Los nominados se han enfrentado a una nueva dinámica en 'Gran Hermano VIP' que ha provocado un antes y un después en la casa. Mientras cenaban iban recibiendo telegramas por preguntas a responder. Al contestar de quiénes no se fiaban en la casa, Sol Macaluso, Álex Caniggia y Laura Bozzo realizaron más de una confesión. Lo que no sabían era que sus compañeros les estaban viendo y escuchando en la casa.

Laura Bozzo lo tenía muy claro: "No me fío de Marta, no me fio de Jessica, de Pilar... De los hombres no me fio de Luitingo, de Zeus, de Susana, tampoco. Creo que he mencionado a montón pero es lo que siento", expresaba. Álex Caniggia coincidía con ella: "Casi lo mismo. No me fio de Marta, Pilar, Jessi...", decía.

Momentos más tarde, los nominados regresaban a la casa y lo primero que hacía Albert era advertirles: "Lo hemos visto todo". Después, no tardaron en llegar los reproches a las confesiones que escucharon, siendo Luitingo y Pilar los más ofendidos.