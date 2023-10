Isa Pantoja y Asraf Beno cuentan los días para su boda. Será este viernes 13 de octubre cuando la pareja sé de el 'sí quiero' en Sevilla después de cinco años de relación y, salvo milagro de por medio, Isabel Pantoja no verá a su hija dando el paso más importante de su vida.

Aunque la tonadillera es sin duda la gran ausente al enlace, también resulta especialmente doloroso para la novia que su hermano Kiko Rivera no la vea casarse. Su relación está completamente rota desde hace tiempo y ni siquiera algo tan importante como su boda ha servido para que Isa acerque posturas con el DJ, al que siempre imaginó como la persona que le llevaría al altar.

A cinco días del gran día, el hijo de Paquirri continúa con sus compromisos profesionales, que en esta ocasión le han llevado a Barcelona. Y ha sido a su regreso a Sevilla cuando hemos aprovechado para preguntarle por su hermana y decirle si le gustaría mandarle algún mensaje ante su inminente 'sí quiero'.

Una proposición que Kiko, muy serio -y escoltado por un amigo que ha intentado que le grabásemos- ha ignorado, dejando claro que no tiene nada que decir ni ningún deseo de felicidad que transmitir a Isa.

Este fin de semana todas las miradas del corazón va a estar puestas en la boda del otoño. Isa P y Asraf por fin se van a dar el sí quiero y lo más seguro es que muchos medios del corazón sigan el evento. Además, hay dos temas a tener en cuenta. Una, la (posible) ausencia de Isabel Pantoja al evento y otra, el padrino. Jorge Javier será quién acompañe a Isa P al altar. Tras su sonada salida de Telecinco tras la mala audiencia de Cuentos chinos, el presentador será la persona que acompañe a la hija de la Pantoja a sellar su destino con Asraf.

El polémico padrino

Precisamente en el desaparecido Cuentos chinos, Jorge Javier explicaba los motivos por los que ha decidido aceptar este papel tan significativo en la que promete convertirse en la boda con más ausencias del año."¿Sabes por qué dije que sí? Porque estoy harto de los rechazos que ha sufrido esta niña a lo largo de su vida. Y he dicho, 'conmigo no va a sufrir ningún rechazo'. Haz conmigo lo que quieras", ha confesado, lanzando un dardo a Kiko Rivera -que ni siquiera está invitado a la boda- y a Isabel Pantoja, entre cuyos planes no está, por lo menos por el momento, acompañar a su hija en uno de los días más importantes de su vida.

Dos destacadas ausencias que se suman a las de sus tíos Agustín y Juan Pantoja, con los que Isa no tiene ningún tipo de relación desde hace años, y a las de Raquel Bollo y sus hijos Manuel y Alma Cortés, a los que ha 'desinvitado' tras los enfrentamientos televisivos que protagonizaron durante la última edición de 'Supervivientes' por su actitud con Asraf.