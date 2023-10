Javier Fernández ha sido una de las grandes sorpresas de Gran Hermano VIP. El fichaje pilló a todos por sorpresa tras la repentina salida de Pedro Aguado.E l madrileño, de 32 años, ha optado por probar suerte en esta nueva entrega de uno de los realitys más famosos de la televisión española.

Una decisión que no ha sido del todo fácil para el concursante tal y como ha contó a su llegada a la casa de Guadalix. Él le ha explicado lo que le dijo su familia al decirles que iba a entrar en ‘Gran Hermano VIP’: “No me dijeron nada”. Además, cuenta que ya le habían invitado a más programas y siempre “decía que no” porque no lo necesitaba, pero esta vez ha sido diferente: “Cuando me lo dijeron dije: ‘siempre he pensado que no, pero ¿por qué no? Al final, por tener la experiencia, yo sabía que era un reto para mi brutal por mi personalidad, hay veces que soy un poco solitario y me gusta mucho ir a mi bola”. “Vienes con una mentalidad totalmente diferente, sabes que vas a estar con gente”, dice Javier y asegura que tiene muchas ganas de jugar y pasárselo bien: “Si no los días se te tienen que hacer muy largos”.

¿Dónde está?

Los cuatro nominados de esta semana 'Gran Hermano VIP' -Albert, Gustavo, Pilar Llori y Laura Bozzo- se han enfrentado a las preguntas del público, teniendo la oportunidad de comentarlas y resolviendo algunos de los temas más candentes que están ocurriendo en la casa de 'Gran Hermano VIP'.

Además, la casa ha vibrado con el momento más ardiente de Luitingo y Pilar: besos y mucho acercamiento en el jacuzzi. Incluso Carmen Alcayde ha tenido sus momentos de dolor y rompió a llorar en el confesionario. "¿Es normal que venga ayer Belén y me haga así (señalando con el dedo)?". Y ha continuado: "¿Lo veis normal?", ha preguntado Carmen Alcayde sin entender nada y rompiendo a llorar. Alcayde ha añadido que es consciente de que a veces habla mucho y de que no es perfecta "ni mucho menos". "Meto mucho la pata y solo me preocupan mis hijos...". Y ha continuado: "Me imagino que tiene que estar diciendo burradas de mí y eso me duele por mis hijos, no por mi".

Pero,¿y qué ha sido de Javier Fernández? El patinador mantiene un perfil bajo dentro de la casa y apenas aparece en los resúmenes o en las noticias que salen en la cadena. De hecho, el único momento en el que el patinador ha sido el protagonista ha sido cuando han hablado de "sus atributos viriles". Todo ha ocurrido cuando se han despertado y ha causado gran sensación y revuelo. El Súper le ha dicho que se tenía que pasar por el confesionario. "Ay, me he quitado los pantalones...", ha lamentado el patinador olímpico, puesto que se acababa de desvestir. "Uy, esta noche no duermo yo. Voy a tener escalofríos", ha dicho Albert, sorprendido, al verle en calzoncillos. "Muy heavy, ¿no?", ha señalado Carmen Alcayde. "Tú no has visto lo que yo vi el otro día", Albert no daba crédito y lo comentaba con sus compañeros dentro de la casa. Cuando de nuevo llegó la noche, Javi se fue a dormir y sus compañeros bromearon con él diciéndole que no se quitase el pantalón. Laura Bozzo no se calló a la mañana siguiente: "Me han dicho Pilar y Albert que te vieron en calzoncillos y me dijeron que el 'pájaro era así de grande'". Albert ha insinuado en tono jocoso que si Michael no la tuviera igual se conformaría, algo que no sabemos si al modelo le ha sentado demasiado bien.