GHVIP ha vuelto a Telecinco con energías renovadas. De momento, el formato ha calado entre el público con personajes de todas las edades que prometen dar juego hasta la final y que ya han empezado a estrechar lazos entre ellos.

"Gran Hermano VIP" es una versión de lujo del formato original de "Gran Hermano", donde un grupo de famosos convive en una casa especialmente diseñada para el programa durante varias semanas. Al igual que en la versión estándar, las cámaras graban constantemente las actividades de los participantes, lo que brinda a los espectadores una visión sin precedentes de la vida cotidiana de sus celebridades favoritas.

Karina es conocida por todos, pero en 'Gran Hermano VIP' ha podido contar su propia historia al ser la primera concursante de la edición en dibujar y relatar su 'Curva de la vida', la dinámica donde ha plasmado los altibajos de su vida.

En esta 'Curva de la vida' de Karina también hubo partes malas. La separación de su primer matrimonio junto con la muerte de sus padres y de su suegro, más su enfermedad de tiroides son momentos dolorosos para ella.

"Después nace mi nietecita Ana, que está un poco mala pero yo le pido a Dios todas las noches que se ponga buena. Yo por ese motivo estoy aquí, para que mi hija pueda buscar a médicos mejores", revelaba después.

Hacen llorar a Karina

El reparto de tareas ha revolucionado el día de hoy en la casa de Guadalix y es que ha hecho saltar las chispas entre algunos de los concursantes. Una de las tensiones ha venido por parte de Oriana y Laura Bozzo, ante las quejas de la conocida presentadora. Y esto ha terminado con las lágrimas de Karina, como hemos podido ver en el minuto a minuto de 'Gran Hermano'.

Laura mostraba sus quejas de que fueran ella y Karina las que están en un grupo para fregar y no pueden hacerlo con otras personas: "Solo nosotras somos de dos, todos los grupos son de tres". Sus compañeros intentaban explicarle que había sido algo aleatorio. Aquí comienza el encontronazo entre Oriana y Laura.

Pero no todo se queda aquí, Karina habla sobre las tareas: "A mí me da igual, lo que no puedo es hacerlo sola". Mientras, Laura cree que las juntan por ser las mayores de la casa: "Tengo algo en contra de que discriminen a la persona, estamos todos para hacer una votación entre todos. Creo que somos 17 habitantes y todos tenemos el poder de decidir".

"Yo soy mayor, pero eso de vieja es una palabra que no me gusta. A mí no me importa, yo hago lo que puedo. Me he sentido un poquito dolida porque dice que nos han puesto en el grupo de las viejas y eso me ha dolido un poco", explica Karina a Carmen Alcayde y a Javier Fernández sobre las palabras de su compañera Laura mientras se le escapan algunas lágrimas. Ya sabéis que yo hago lo que puedo. Mientras, sus compañeros han intentado animar a la cantante. "Es indiscutible que KARINA es mayor, pero también es HONESTA, LEAL y SERVICIAL lo que no son muchos de esa casa que parece que los han sacado de Alcalá meco. Además Karina habla y llora como Krispin Klander y esto Señores y Señoras, no lo hace cualquiera", sñalaban en X varios usuarios.