Una famosa muy famosa de nuestro país quiso contratar hace años al conocido karateka español Felipe Hita, para que le diese una paliza a Alessandro Lequio. Una información que podría sonar a broma pero que es muy cierta aunque no haya salido a la luz.

Ha sido el exdeportista olímpico el que lo ha revelado en una entrevista este fin de semana, desatando un sinfín de especulaciones sobre qué mujer relacionada con el italiano podría haber llegado al punto de ofrecer dinero paraque le fuesen una 'lección' en forma de golpes.

Teniendo en cuenta el currículum amoroso de Lequio -Antonia Dell'atte, Ana Obregón, Silvia Tinao, Sonia Moldes, Mar Flores o Eugenia Martínez de Irujo entre otras mantuvieron una relación con él- las quinielas sobre la celebrity que habría encargado una paliza al karateka no han tardado en surgir. ¿Quién fue?

Un asunto sobre el que como no podía ser de otra manera le han preguntado al italiano este lunes en 'Vamos a ver' y sobre el que ha reconocido que no tenía "ni idea". A pesar de que como ha contado conoció a Felipe Hita hace muchísimos años -porque él también competía en la Selección Italiana de kárate- y participaron en varias exhibiciones juntos, no sabía que una famosa le había ofrecido dinero para darle una buena 'somanta de golpes'.

Algo que, como ha confesado entre risas, "no me ha sorprendido". Eso sí, ha dejado claro que no sabe quién pudo ser la mujer que quiso que le diesen una paliza y tampoco tiene "curiosidad" por averiguarlo: "Me lo creo perfectamente, pero no quiero saber quién fue porque sería remover un pasado muy profundo y muy oscuro porque he cosechado diversas simpatías a lo largo de mi vida" ha ironizado, deslizando que en su vida le han pasado "cosas infinitamente peores que esta" y que no piensa mover ni un dedo por descubrir el nombre de la famosa en cuestión.

"Una bebé de siete meses no tiene capacidad para desear conocer a alguien"

Hace una semana, Ana Obregón públicamente a Alessandro Lequio para que fuese a ver a su nieta, que es hija del fallecido Álex Lequio. El colaborador toma la palabra y aclara su situación en estos momentos.

Ana Obregón acudió al programa 'TardeAR' para explicar cómo se encuentra, cómo es su vida siendo abuela de Anita y hacer un llamamiento público a Alessandro Lequio antes de que se produzca el bautizo del bebé: "La niña tiene ganas de verte, le he enseñado fotos tuyas y sonríe... es la hija de tu hijo y creo que sería muy feliz Aless si pudiera abrazarla". Al arranque de la sección de 'corazón', Joaquín Prat se desplaza hasta dónde están sentados todos los compañeros y se dirige directamente al colaborador italiano: "Alessandro Lequio, ¿qué tal el día?". El protagonista, sentado en su asiento y con los pies cruzados, contesta: "Muy bien". El presentador, mirándole a la cara, le vuelve a preguntar: "¿Vas a querer comentar algo? ¿Me ahorro preguntarte?". Lequio contesta claramente: "No voy a comentar nada".

Sin embargo, al ver cómo reaccionan sus compañeros tras esta última frase, Alessandro Lequio quiere aclarar ciertos aspectos: "Pero yo puedo hablar, palabras no me faltan". Tras esto, Joaquín Prat comenta a la audiencia mientras mira a su compañero: "Hablaremos de la entrevista que dio Ana Obregón a Ana Rosa Quintana, es inevitable hacerlo, sobre todo porque te alude a ti directamente, eres el abuelo de esa criatura".

"Soy una persona educada, la respeto profundamente porque es la madre de mi hijo", comenta Alessandro tras escuchar las palabras de Ana Obregón. Tras esto, el colaborador añade: "Por una cuestión de higiene mental he decidido no hablar, soy incapaz de estar todo el día sacando este tema y por eso me mantengo en silencio". Además, sobre las ganas de la hija de Álex Lequio en conocerle, sentencia: "Una bebé de siete meses no tiene capacidad para desear conocer a alguien".