Cristina Pedroche trabaja duramente su cuerpo. No lo esconde. Lo ha hace desde hace años y lejos ha quedado aquello de "Pedroche tocha". La colaborada de televisión hace deporte a diario y tras su flamante maternidad trabaja duro para volver a sentirse cómoda con su cuerpo. Todos sus comentarios sobre el tema han generado una gran polémica. Y lo siguen haciendo.

Pedroche ha publicado una imagen en sus redes sociales donde se puede ver como ha podido recuperar su figura tras el parto. Vuelve a lucir un vientre plano y unos músculos esculpidos. Y le han llovido los comentarios. "Yo si tuvera ese cuerpo iría en pelotas hasta al Mercadona", le comentaba una seguidora. Son muchas las que la han felicitado por su figura y por reivindicar que se puede ser "mamá y mujer". A Pedroche siempre le ha preocupado su aspecto. Cuando se quedó embarazada no dejó de hacer yoga, disciplina a la que se enganchó hace años, y tras el parto entrena duro para volver a verse bien. A los pocos días de dar a luz comenzó un arduo camino que quiso compartir con sus seguidores y le costó caro. Fueron muchas las críticas por mostrar una imagen irreal del postparto, al considerar que ella lucía un aspecto mucho mejor que otras mujeres que han sido madres y no tienen los medios para cuidarse tanto como ella. La polémica la llevó a alejarse un tiempo de las redes sociales y centrarse en ella y en su hija junto al chef Dabiz Muñoz. Sin embargo, no ha podido evitar volver a compartir su día a día ya que es una de las señas de su cuenta de Instagram.

Hace semanas que se muestra más libre de contar sus miedos y sentimientos durante los primeros meses de maternidad. Le ha costado separarse de su bebé para volver al trabajo y lucha cada día por superarse. Su última publicación, donde luce tipazo, ha sido muy alabada y también muy criticada. "Eras tú la que criticabas a las azafatas de Fórmula 1 por salir en ropa ajustada", le reprochan.

Pese a que la presentadora de Password recibe muchas críticas en cada una de sus publicaciones, hay muchas otras mujeres que le agradecen que comparta su experiencia y muestra sus inquietudes porque son muchas las personas que se sienten como ella. "Cuando la gente entienda que los problemas mentales (incluyendo miedos irracionales, ansiedad, depresión etc…) no son cuestión de dinero, igual las cosas sean diferentes. Sus miedos son como los de cualquier otra persona", comentan.

Millón de seguidores

En marzo de 2013, Cristina Pedroche alcanzó un hito significativo al convertirse en la primera mujer española en superar el millón de seguidores en Twitter, una muestra de su popularidad en las redes sociales y su influencia en el ámbito digital. Al cierre de ese mismo año, Pedroche regresó a La Sexta para unirse al programa diario de sobremesa "Zapeando," bajo la conducción de Frank Blanco. Su participación en "Zapeando" la convirtió en una de las presentadoras y colaboradoras más queridas de la televisión española.

Además de su exitosa carrera en la televisión, Pedroche exploró otros aspectos del mundo del entretenimiento. En febrero de 2014, tuvo una destacada aparición en un episodio de la séptima temporada de la serie "La que se avecina." También hizo participaciones especiales en programas como "Aída" y "Águila Roja."

En 2014, firmó un contrato de larga duración con el grupo Atresmedia, marcando un hito en su carrera. En sus campanadas de fin de año en 2014, generó una gran polémica al lucir un vestido transparente que acaparó la atención de la prensa y del público. A partir de ese momento, las campanadas de Cristina Pedroche se convirtieron en un evento televisivo esperado con entusiasmo por el público.

A lo largo de los años, Cristina Pedroche ha demostrado su versatilidad y talento en diversas áreas del entretenimiento, incluyendo la televisión, la radio, el modelaje y la actuación. Su capacidad para conectar con la audiencia y su estilo único la han convertido en una de las personalidades más destacadas en el mundo del espectáculo en España, y su legado continúa creciendo con cada nuevo proyecto que emprende.