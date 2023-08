El famoso concurso "Password" ya se ha estrenado con un formato renovado en Antena 3 y con Cristina Pedroche de presentadora.

El espacio ya fue emitido hace años, de 2008 a 2010, por la cadena Cuatro. Luján Argüelles fue su primera presentadora, aunque después se hizo cargo del concurso, durante su último año, Ana Milán. El formato viene de Estados Unidos, aunque muchos países lo han adaptado para sus televisiones. La versión española consiguió dejar momentos tan memorables como el famoso "abril, cerral" de Elena Furiase, que participó como invitada.

Dinámica del concurso

Cada episodio cuenta con dos equipos de dos participantes formados por un concursante y un invitado famoso. Dentro de cada pareja, uno de los integrantes conocerá una palabra secreta que el otro deberá adivinar. Para conseguirlo, deberán darle pistas a su compañero.

Pero no es tan fácil, ambos equipos juegan con la misma palabra, así que podrán utilizar las pistas que sus contrincantes den a su favor. Cuantas más pistas tengan que dar, menos puntos ganarán. Si aciertan la palabra con la primera pista, se llevarán 6 puntos. Con un tiempo determinado, la pareja deberá intentar descubrir la "password" con una pista que será una palabra relacionada y que tenga diferente raíz léxica. El otro equipo deberá de estar atento a la pista que han dado sus rivales, ya que, si no consiguen acertarla, será su turno de intentarlo. Y así sucesivamente hasta que no queden puntos que conseguir o la acierten.

Por ejemplo, si la palabra es "pitonisa", como ocurrió en el primer episodio, la persona encargada de dar la pista deberá decir algo como "vidente". Si su pareja no consigue acertarlo, será el turno del otro equipo (que ya conoce la primera pista). En cambio, si consigue acertarla a la primera ganarán 6 puntos y se pasará a la siguiente palabra.

El jugador que más puntos tenga al final de estas rondas clasificatorias pasará a la final. En ella jugará con los dos invitados famosos, intentando que adivinen en 30 segundos (cada uno) las diez palabras ocultas. El handicap de esta ronda, además del tiempo, es que solo se pueden dar tres pistas por palabra. El premio de esta ronda será de 10.000 € si consigue acertar todas las palabras. De no ser así, por cada acierto ganará 200 €. Además, de no conseguir el bote completo, el concursante tendrá la oportunidad de doblar la cantidad conseguida.

Esta dinámica funciona para el formato de la franja diaria. En el prime time se emite una edición XL en la que podrán optar a un premio de 20.000 € en una ronda añadida llamada "superpartida". Si sumamos esto a los 10.000 € que pueden conseguir en la ronda anterior, el bote podría ascender a 30.000 €.