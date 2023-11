Los seguidores de Rocío Flores están preocupados por su estado de salud tras la última publicación de la influencer en sus redes sociales: "Pasé un día de perros".

Según explica la hija de Antonio David, "me dio migrañas y me tiré todo el día metida en la cama a oscuras". Sin embargo, tras ese "día de perros", Rocío aseguró sentirse mucho mejor y ya pudo salir a la calle".

Sus abuelos

Rocío Flores generó gran impacto en las plataformas digitales tras sus recientes declaraciones a Europa Press, donde abordó el tema de sus abuelos, Rocío Jurado y Pedro Carrasco. La joven, en su participación como presentadora en el 'Golden Nail Congress' de Madrid el pasado fin de semana, compartió su perspectiva profesional sobre ambos progenitores, suscitando preocupación entre aquellos que cuestionan su conocimiento acerca de ellos.

Las declaraciones íntegras de Rocío fueron recopiladas por Europa Press, revelando su orgullo al manifestar que siempre ha destacado a sus abuelos como una bandera personal. Expresó su deseo de que este reconocimiento hubiera tenido lugar mucho antes, considerando la dualidad de sus abuelos: su abuela como cantante y su abuelo como boxeador.

Cuando se le cuestionó sobre el homenaje a su abuelo en Alosno por su destacada carrera en el boxeo, Rocío respondió: "Para mí es un orgullo. Me enteré por las redes sociales este fin de semana, no te voy a mentir". Aclaró que no fue invitada al evento y afirmó que no asistiría a un lugar donde no se sienta bienvenida.

No obstante, la influencer subrayó su disposición a visitar la tumba de su abuelo en cualquier otro momento, sin la necesidad de la presencia mediática. En un fragmento de video difundido en redes sociales, Rocío enfatizó el papel fundamental de su abuelo como deportista reconocido, contrastándolo con la fama de su abuela en el mundo del corazón.

En conclusión, las palabras de Rocío Flores han generado debate en las redes, especialmente al resaltar la figura deportiva de su abuelo y al expresar su postura sobre el homenaje que se le brindó.