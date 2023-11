Durante mucho tiempo no se paraba de hablar de ella, pero hace ya unos meses que no se deja ver por ningún sarao. Sin embargo, Miriam Saavedra vuelve a la actualidad para anunciar que se va de España: "Estoy condenada".

Y es que la que fuera ganadora de GH VIP y expareja de Carlos Lozano ha dejado de estar tan activa debido a la enfermedad que padece, la fibromialgia. Y de hecho no es la única que tiene esta enfermedad dentro del mundo de los famosos, como publica la revista Pronto, señalando a la mujer de Jesulín de Ubrique, María José Campanario; o Lady Gagá, entre otros.

"Tengo asumido que estoy condenada por esots dolores incurables", aseguraba la celebrity al hablar de su enfermedad, señalando que "no me medico, mis dolores son intensos y diarios, pero tomé la decisión de no medicarme ni inyectarme". Eso sí, apuesta por otras alternativas como los masajes tailandeses: "solo ellas me intentan aliviar el dolor".

Pero no es debido a su enfermedad por lo que se marcha de España, sino por su nuevo novio, como cuentan en Pronto.

Actriz peruana

Miriam Isabel Saavedra Garamendi, conocida como Miriam Saavedra, nació el 30 de diciembre de 1993 en Lima, Perú. Creció en el seno de una familia marcada por la separación de sus padres, siendo criada por su madre y sus abuelos maternos en El Callao. A los 15 años, inició su carrera como modelo en su país natal y se formó como actriz en la prestigiosa escuela de interpretación Teatro Libre, participando en diversas obras de teatro, cine y televisión en Perú.

Su salto a la fama en España ocurrió en 2016, cuando participó en el reality show "Supervivientes", siendo la quinta expulsada después de 42 días de competición. Este mismo año, lanzó su propia marca de ropa, Garamendi by Miriam Saavedra, en Perú, destacando por sus diseños exclusivos de vestidos femeninos.

En 2017, protagonizó la película peruana "Aventura Sangrienta", consolidando aún más su carrera artística. Su llegada a la televisión española se formalizó en 2018 al unirse como colaboradora al programa "Sálvame", donde también tuvo su sección llamada "Diario Mi". En este espacio, realizó entrevistas tanto a personajes políticos como a figuras del espectáculo, destacando por su estilo jocoso y sus comentarios ingeniosos.

En septiembre de 2018, se confirmó su participación en otro reality español, "Gran Hermano VIP 6". Al cabo de 95 días de concurso, se proclamó ganadora con un impresionante 71,1% de votos del público, llevándose el premio final de 100,000€. A finales de diciembre del mismo año, presentó su canal digital "Princess Inca" en la plataforma Mtmad de Mediaset España.

El año 2019 marcó su continuo ascenso en la televisión española. Colaboró en los debates de "Gran Hermano Dúo" y participó en la séptima edición de "Ven a cenar conmigo: Gourmet edition". Además, debutó como protagonista en la película peruana "Sahara Ellen, el regreso del vampiro". Su presencia en debates y galas de programas como "Supervivientes 2019" y "GH VIP 7" la mantuvo como una figura relevante en la escena televisiva.

En 2020, continuó su participación como comentarista en los debates de "Supervivientes 2020", consolidándose como una personalidad polifacética en el mundo del entretenimiento. Miriam Saavedra ha demostrado su versatilidad, pasando de la actuación a la moda y la televisión con éxito en distintas etapas de su carrera.

Y ahora, pues inicia un nuevo rumbo fuera de nuestras fronteras, a pesar de la enfermedad que padece.