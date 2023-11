¿Quién se llevará el bote de Pasapalabra? Esa es la gran pregunta que se hacen los espectadores ante el apasionante duelo de Moisés y Óscar. Pero, ahora Roberto Leal ha soltado el bombazo.

Ha llegado el momento tan esperado por los concursantes de Pasapalabra. Moisés, después de 127 programas, y Óscar, tras 36, pueden decir… ¡que se han llevado el bote! Lo curioso es que no han tenido que completar El Rosco. Tienen que darle las gracias a Santi Rodríguez por este inesperado regalo, que es oro puro.

Hay que aclarar que los dos van a seguir concursando. También que lo que han ganado no es el premio de 1.108.000 euros, que sigue en juego. Por eso, no ha saltado el confeti. El bote que el actor les ha regalado no es económico pero sí es un valioso tesoro: contiene el producto típico de su tierra, Jaén, y son “aceitunas de Corenzuelo”.

Santi ha explicado que tiene una oliva: “La he ordeñado a mano durante tres días, he sacado 60 kilos de aceitunas y están aliñadas”. Por eso, ha traído un bote para cada concursante, aunque parece que también para Roberto Leal y para los invitados que le acompañan.

Sin duda, el humor es tan importante en el programa como conseguir segundos para llegar al rosco final. Y es que cualquiera de los dos concursantes puede conseguir en cualquier momento el esperado bote, que ya supera el millón de euros. Una cifra que no es poca cosa...

Óscar da la vuelta al juego

Todas las rachas tienen su fin, tanto las buenas como las malas. En el caso de Óscar, su etapa más azul ha terminado con una reñidísima victoria en El Rosco. Su última victoria fue hace doce días, el pasado 3 de noviembre, cuando se quedó a sólo dos letras del bote. Desde entonces, Moisés ha estado brillante y no ha flojeado… hasta ahora, víctima de un fallo de manual o, mejor dicho en este caso, de novela.

El duelo ha estado muy igualado desde el comienzo. De hecho, los dos han tenido un arranque de seis aciertos. Sus marcadores han estado parejos hasta el punto de que ambos han terminado casi al tiempo la primera ronda con 20 letras en verde.

Ha sido justo después cuando se ha producido el detalle que ha comenzado a desnivelar la prueba. Moisés ha tropezado con la N porque “narrar” no es lo mismo que “novelar”, que es la respuesta que se buscaba. En cambio, Óscar ha conseguido sumar dos aciertos más. Entonces, se ha plantado, dejando toda la presión a su rival.