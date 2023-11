Es sabido popularmente que a María Patiño le gusta sorprender a sus telespectadores con sus apariciones televisivas y en esta ocasión no ha sido menos. Lo ha hecho durante la emisión del programa del que es colaboradora desde el hundimiento de Sálvame, 'Fiesta', con un tono que no ha dejado indiferente a nadie.

Resulta que La Patiño ha tirado de ingenio para coger uno de los temas más comentados de estos días en las redes sociales y mezclarlo con nada más y nada menos que la Casa Real. Y es que la colaboradora ha demostrado que no anda nada perdida en los sonidos modernos y conoce incluso la trayectoria de la ganadora del premio al Talento Joven que los mismos reyes le entregaron.

Aquella ceremonia fue de lo más sonada después de que Bad Gyal, la ganadora del premio, se saltó el protocolo real y tendió en primer lugar la mano a la reina Letizia, en lugar de a Felipe. Esta actitud la ha explicado la misma artista catalana durante su última entrevista con el creador de contenido Chente Ydrac.

"La saludé primero a ella porque había pasado mucho tiempo hablando con ella y me entendí, tuvimos una conversación más natural y personal. De mujer a mujer tuvimos conexión, hablamos de moda, hablamos de música, había una energía entre nosotras como de que ya nos conocíamos un poco”, explicó la artista.

Sin embargo, fue otra la noticia que hizo estallar las redes sociales: Bad Gyal lleva un mes sin consumir marihuana. La cantante aún no había hablado sobre esto y aprovechó la entrevista: "A mí se me conoce por ser la más fumada, no sé qué va a pasar ahora".

Una llamativa felicitación

Este fue el hilo argumental perfecto para María Patiño, que quiso darle la enhorabuena. "Bad Gyal, la que se autodenomina 'la más fumada de España', lleva treinta días sin fumar y queremos felicitarla por tomar esta buena decisión para su salud".

Patiño tiró de ingenio para meter el nombre de la reina en la ecuación: "Quizás escuchó el discurso de Doña Letizia contra el tabaquismo y decidió dar este paso después de conocerla porque ella misma nos desvela la conversación entre amigas que tuvieron el día que le entregó un premio". Todo este discurso de la presentadora vino acompañado de una canción de fondo de la artista catalana, ahora conocida hasta entre la realeza.

Volviendo a la entrevista de Bad Gyal, la artista sacó a la luz el que iba a ser uno de los proyectos más importantes de su carrera: iba a participar en las melodías para el último disco de Rihanna. "Yo iba a ir, pero fue el covid y cerraron todas las frointeras. Ellos fueron a Londres una semana antes y yo iba a ir después y me quedé en España. Ellos me dijeron que la conocieron, la abrazaron... a mí no se me dio pero creo que mejor porque hubiera tenido que llevar pañal o algo. Mucho menos tener que hacer melodías para esa mujer, creo que se me bloquearía la creatividad".