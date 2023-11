Después de la convulsa conclusión de programas como 'Sálvame', 'Deluxe' y la cancelación de 'Cuentos chinos', la relación entre Mediaset España y La fábrica de la tele, una productora en la que el grupo de televisión tiene una participación del 33%, se debilitó considerablemente. Tanto es así que se especula sobre una posible ruptura entre ambas empresas, con la continuación de La fábrica de manera independiente, prescindiendo de la colaboración de Mediaset y aprovechando el éxito de 'Sálvese quien pueda' en Netflix.

Si esta situación se confirma, los dueños de Telecinco y Cuatro tendrán que tomar decisiones respecto al futuro de los tres programas que la productora aún emite en sus canales: 'Todo es mentira', 'Viajando con Chester' y 'Socialité'. La presentadora de este último, María Patiño, ha comentado sobre la continuidad del programa más allá del 31 de diciembre, fecha en la que podría concluir la relación entre Mediaset y La Fábrica de la tele.

En una entrevista con Lecturas, María Patiño se ha expresado sobre las noticias que circulan acerca del futuro de 'Socialité' en la programación de Telecinco. "Oficialmente no sabemos nada", ha añadido ella, que además ha confirmado que su contrato con La fábrica de la tele se extiende hasta diciembre. Por último, revela que ha recibido varias ofertas de trabajo como resultado de la cancelación de 'Sálvame'.

"Me encanta el directo y no sé si lo voy a poder seguir haciendo o no", comenta. Además, la conductora ha insinuado la posibilidad de una segunda temporada de 'Sálvese quien pueda', que vendría después de la emisión de los episodios pendientes de la primera temporada, programados para debutar en Netflix en enero de 2024, según lo anunciado.