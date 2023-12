Cuatro estrena nuevo reality. 'En busca del Nirvana' llega a la cadena esta noche a las 22.50. Liberarse del apego a las cosas materiales, encontrar la paz interior y tener la posibilidad de ganar un premio de hasta 30.000 euros. Eso es a lo que se enfrentarán diez famosos participantes en 'En busca del Nirvana', el nuevo reality de Cuatro conducido por Raúl Gómez que llega el próximo lunes 4 de diciembre a las 22.50 horas para brindarnos mucha aventura, emoción y humor.

Los diez participantes de este nuevo espacio, que la cadena produce en colaboración con Warner Bros. ITPV España, viajan al exótico Nepal sin conocer de antemano ni al resto de sus compañeros ni el objetivo del programa: encontrar la paz interior lejos del mundanal ruido, a través de una divertida competición por equipos, llevada a cabo en una realidad en las antípodas de la suya, sin lujos, sin likes y, literalmente, sin filtros. Un periplo que los cambiará para siempre y hará que se den a conocer como nunca antes se habían mostrado.

A lo largo del programa, los diez concursantes se dividirán en dos grupos: el equipo Shiva, dios de la creación y la destrucción, venerado por representar el yoga y la meditación; y el equipo Ganhesa, deidad de la abundancia, el conocimiento y el intelecto superior.

Alejandro Nieto, Andrea Gasca, Aless Gibaja, Charlotte Caniggia, Cristo Contreras, Inma Campano, Mahi Masegosa, Yoli Claramonte, Iratxe Soriano y Christofer Mateo son los concursantes que a lo largo del programa tendrán que enfrentarse a pruebas de lo más terrenales (como una competición de recogida de heces en medio del campo, una escalada a contrarreloj en un rocódromo o una inusual recogida de carros tirados por bueyes) en las que se pondrá a prueba su vertiente más espiritual (como aprender mantras budistas o practicar meditación y yoga). El resultado de esas pruebas determinará el equipo que gana algunos privilegios para vivir la experiencia de manera más cómoda y el que tendrá que conformarse con las austeras condiciones que ofrece el entorno de por sí.

"Yo cuando vi a estos personajes pensé '¿Dónde me he metido?', pero la verdad es que no he llorado más en mi vida", cuenta con emoción Alejandro Nieto en la presentación del programa. Para Christofer Mateo es precisamente el contraste entre las personalidades del cásting "lo que hace al programa especial"; e Iratxe Soriano reconoce que alucinó al ver quiénes serían sus compañeros: "Yo hacía tiempo que no salía en la tele así que prácticamente era fan de todos ellos. Al verles pensé 'Que Dios me pille confesada'. En este caso, fue Buda", ha confesado.

Todos han coincidido en que esta experiencia ha supuesto un antes y un después en sus vidas. Mientras Aless Gibaja "jamás hubiese pensado en estar en taconazos en la selva", Andrea Gasca se acostumbró a "vivir sin espejo porque eso pasa a segundo plano

La lujosa vida de Christofer Mateo

Mateo se dio a conocer en el programa de Cuatro "Quién quiere casarse con mi hijo", como el hermano de Rafa uno de los protagonistas. A continuación, participó en supervivientes, donde se convirtió en ganador de la edición tras imponerse a Nacho Vidal en la final.

En sus redes sociales, Christofer Mateo muestra una vida de lujo en la que comparte imágenes posando en lujosos coches u hoteles 5 estrellas.