Sonsoles Ónega libró hace unos días en 'Y ahora Sonsoles' para atender una cita muy especial: la firma del libro 'Las hijas de la criada', con la que ha ganado el premio Planeta 2023.

La periodista ha contado una emocionante anécdota que le estaba ocurriendo en el momento que hemos entrado en directo con ella. Agostiño es un lector acérrimo que le ha contado a la escritora que estas novelas van a ser las últimas porque se está quedando ciego.

"Ha sido muy bonito", ha dicho, que ha hecho que Sonsoles se emocione en un día muy especial en la tierra donde da comienzo su novela.

Además, en la firma le han hecho regalos muy curiosos a la presentadora, como una estampa de una virgen. "Mañana la llevo a plató", ha dicho.

Un proceso que no ha sido fácil y en el que la presentadora se ha caído y levantado muchas veces, pero ha dejado claro que, cuando ve a los lectores, se da cuenta de que todo ha merecido la pena.

El apoyo de la reina Letizia

Su Majestad también ha mostrado su apoyo incondicional a la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' al asistir por sorpresa a la firma de su novela 'Las hijas de la criada' en Madrid

Demostrando su apoyo incondicional a Sonsoles Ónega y la gran amistad que les une desde que coincidieron en los inicios de su carrera como periodistas en el canal CNN+, la Reina Letizia sorprendió a la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' al asistir a la firma de su novelaen el Corte Inglés de Callao de Madrid

Sonriente, cercana y encantada con el éxito de una de sus íntimas amigas desde hace más de dos décadas, su Majestad -ideal con una cazadora de cuero rosa chicle- esperó pacientemente su turno en la cola para conseguir que Sonsoles le firmase el ejemplar de su libro.

Cohibida ante las cámaras al descubrir a la Reina Letizia entre el público, la comunicadora se fundía en un cariñoso abrazo con la mujer de Felipe VI antes de intercambiar varios minutos de conversación en la que las muestras de complicidad fueron constantes entre ambas amigas.

Después, Sonsoles dedicaba a la monarca su ejemplar de 'Las hijas de la criada' y ha sido ahora cuando ha trascendido las cariñosas palabras que la presentadora ha dirigido a su íntima amiga, descubriendo el apodo con el que la llama en la intimidad: "Let", una abreviatura de lo más tierna de Letizia.

"Mi querida Let, la que has liado" ha escrito en su dedicatoria, bromeaba con el revuelo que ha causado con su inesperada presencia en la primera firma de libros de su novela más especial y con la que ha conseguido alzarse con uno de los premios de literatura más prestigiosos de nuestro país, el Planeta.

El dinero del premio

El ganador del premio Planeta recibe cerca de un millón de euros. Una cantidad que Sonsoles Ónega ya sabe en qué utilizar. "Tengo deudas de hipotecas, como el 90% de los españoles, así que emplearé parte de ese premio en liquidarlas", aseguraba en una entrevista,

"'Las hijas de la criada' es una novela de amor, de búsqueda de la verdad, de desamores y de falta de cariño, pero no se encontrarán a personajes frágiles. Todo lo contrario. Mujeres valientes que pelearon y trabajaron en el mar durante 100 años, y lo siguen haciendo sin reconocimiento ninguno. Así que, por fin, en 'Las hijas de la criada' tendremos una patrona en la industria del mar. A partir de ahora, la novela es suya. Para mí ha sido el desafío más importante al que me he enfrentado", continuó Ónega en su intervención.

La obra ganadora, presentada en una edición de récord con la participación de 1.129 novelas, se presentó bajo el título 'Otoño sin ti' y el seudónimo de Gabriela Monte, alias del que ahora conocemos que se escondía la actual presentadora de Antena 3.