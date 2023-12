Cómo está el patio. Y es que el conocido como el arquitecto de los famosos, Joaquín Torres, se ha quedado a gusto hablando sobre una pareja de conocidos actores con los que trabajar "fue un infierno". Declaraciones no le van a sentar nada bien a sus protagonistas.

Estos actores, como clientes suyos, fueron exigentes, inconformistas y estaban obsesionados con la confidencialidad. Se trata de la pareja formada por Penélope Cruz y Javier Bardem, tal y como el arquitecto aseguró en una entrevista que recogieron en Socialité, el programa de corazón de Telecinco.

"Me responsabilizaban a mí de lo que salía en la prensa de ellos (...) Había que vaciar la casa para que nadie pudiera verles. (...) No puedes ser los actores oscarizados de este país y que no salgas en ningún lado", son algunas de las declaraciones que se estractan de la entrevista.

Por supuesto, Joaquín Torres también tuvo problemas con ellos a la hora de hacer las obras en sí. "Habían escogido una madera de 30 centímetros de Porcelanosa. El tono era blanco, mate, roto. Cuando estaba todo puesto, no les pareció bien y yo les dije que era el tono que se había elegido. Se tuvo que cambiar toda la madera de la casa para poner otra".

Liceo Francés

Joaquín Torres, nacido en Barcelona en 1970, vivió desde temprana edad el traslado de su familia, de ascendencia gallega, de la Ciudad Condal a Madrid. Su formación académica se desarrolló en el Liceo Francés, y posteriormente, completó sus estudios de arquitectura en la Universidad de La Coruña. En 1996, al culminar su formación, fundó, junto a colegas, entre ellos su actual socio, el arquitecto Rafael Llamazares, un estudio en La Coruña bajo el nombre de A-cero, haciendo alusión a sus inicios significativos.

Desde sus primeros pasos, Joaquín Torres y su equipo establecieron una filosofía arquitectónica moderna, fuertemente influenciada por el arte, especialmente la escultura. Integraron la inspiración de destacados arquitectos y diseñadores contemporáneos con sus propias vivencias personales, creando así una identidad distintiva reflejada desde los proyectos iniciales. Inicialmente centrado en Madrid, sin descuidar los numerosos proyectos de viviendas unifamiliares, A-cero se aventuró en proyectos de envergadura en la capital, como las oficinas de un edificio en la calle Ribera del Loira, el showroom en Paseo de La Habana 3 y la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La Coruña.

En los últimos años, A-cero ha reforzado sus divisiones de interiorismo y paisajismo, mientras emprende un ambicioso proceso de internacionalización, con presencia en países como Austria, Líbano, Portugal, Emiratos Árabes, Tailandia, Vietnam, Chile, India y Brasil. Esto se materializó tras ganar un concurso privado para desarrollar y urbanizar un complejo de 500,000 m2 en Dubai, lo que resultó en proyectos notables como el rascacielos Wave Tower y la creación de The Heart of Europe en las islas artificiales The World Islands.

En la actualidad, A-cero ha diversificado su enfoque con el proyecto A-cero Tech, una línea de viviendas modulares de diseño asequible y producción rápida. Además, incursionaron en el diseño de mobiliario y otros elementos, contando con una fábrica ubicada en Valencia. Con dos nominaciones en los premios FAD y una exitosa exposición en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) en 2012, titulada "A-cero. Vivir en la arquitectura", Joaquín Torres y Rafael Llamazares han consolidado su posición en el panorama arquitectónico, con planes de llevar su obra a Sao Paulo en 2013 y a Madrid en 2014.