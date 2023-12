Parece que Paz Padilla no tiene recuerdos buenos de su paso por Sálvame, el programa ya cancelado que copresentó durante un tiempo y en el que tuvo una brusca salida con despido incluído, que al final se quedó en agua de borrajas al tener que admitir a la presentadora dentro de la plantilla de Mediaset. Y ahora, que Paz Padilla estrena un nuevo programa de viajes junto a su hija en la cadena, la presentadora se encuentra de promoción y no ha hablado nada bien de su paso por Sálvame. Aquí tienes algunas de las "perlas" que soltó Paz Padilla contra sus compañeros de Sálvame.

La presentadora fue entrevistada en el podcast "Lo que tú digas" asegurando que "ahora a mí no me gustaría tener un programa así", por Sálvame, destacando que "yo sigo trabajando en Telecinco y sin ningún problema. A mí me despidieron porque o estás con ellos o estás contra ellos".

Y sobre su despido tabién habló, consecuencia de una polémica bronca con Belén Esteban seguida de un abandono de sus labores de presentación en medio del directo. Una bronca en la que se retrataba, al menos así parecía, como antivacunas. Pues lejos de eso, Paz Padilla aseguró que "editaron mi vídeo hablando del Covid, yo no soy antivacunas, tengo todas las vacunas puestas".

También dio cuenta del "acoso" que presúntamente sufrió en el programa: "No es bonito ir a un trabajo y no poderle contar a tus compañeros que tu marido se está muriendo, estaba muy incómoda". Eso sí, a pesar de todo, "el tiempo pone las cosas en su sitio y aquí estamos". En relación a su participación en sälvame, Padilla aseguró que "intentaba estar ahí para dar amor porque quería compensar, luego me di cuenta de que ya sobraba". Por eso, señaló que "no volvería a hacerlo en la vida, ni por dinero, porque ya no necesito dinero, sé cómo es este tipo de prensa".

Y sobre sus compañeros de Sálvame, la presentadora afirmó que "hay mucha gente que les ha comido el personaje, no sabes cuál es el persona je y cuál es la persona". Es más, señala que "le decía a los directores: '¿No te da pena verla llorar?' y me decían: "¡Anda ya!" Y es que, como apuntó, " he visto cómo se trataba mal a la gente".

Primeros pasos en televisión

Paz Padilla dio sus primeros pasos en la televisión en 1994, siendo parte del elenco de "Genio y figura" en Antena 3, donde sus habilidades cómicas no pasaron desapercibidas. Este programa marcó el comienzo de una carrera televisiva ascendente para Padilla, quien posteriormente se sumó a proyectos como "Inocente, inocente" en las televisiones autonómicas.

En 1997, Paz Padilla ingresó a la televisión generalista como colaboradora en "Crónicas Marcianas" en Telecinco, consolidando su presencia en la pantalla durante varios años. No obstante, su etapa más prolongada y destacada fue en "Sálvame", desde su lanzamiento en 2009 hasta el año pasado, donde desempeñó diversos roles.

A pesar de ser conocida por su faceta como presentadora, Padilla también ha explorado el mundo de la actuación, cosechando éxitos en proyectos como "¡Ala..Dina!" y "Mis adorables vecinos". Más recientemente, participó en "La que se avecina", donde dio vida al personaje de Chusa.

Sin embargo, su carrera experimentó un revés cuando, debido a una acalorada discusión sobre el coronavirus con Belén Esteban, abandonó abruptamente la emisión de "Sálvame", lo que resultó en su despido inmediato de Telecinco. No obstante, Padilla impugnó el despido por improcedente y obtuvo respaldo judicial, lo que la llevó a regresar a la cadena con la intención de liderar nuevos proyectos. Su historia demuestra su capacidad para superar obstáculos y reinventarse en el competitivo mundo de la televisión.