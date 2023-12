Alejada del foco mediático desde que nació su tercer hijo, Hugo, en junio de 2022, María José Campanario se ha convertido en noticia en los últimos días por los rumores que apuntaban a algún tipo de recaída en su estado de salud debido a la fibromialgia que padece hace más de una década.

Nada más lejos de la realidad, como se ha encargado de dejar claro en sus últimas apariciones. Demostrando qu es una más en la gran pandilla que Jesulín de Ubrique ha formado con sus compañeros en 'Masterchef Celebrity 8' -entre los que se encuentran rostros conocidos como Los Morancos, Blanca Romero, Genoveva Casanova, Laura Londoño, Tania Llasera o Toñi Moreno- la odontóloga no se ha querido perder los últimos planes de los concursantes del talent más popular de TVE.

Además, hace unas semanas, la Campanario decidióhacer públicas sus redes sociales. La mujer de Jesulín de Ubrique lleva años siendo usuaria activa de plataformas como Instagram, sin embargo, hasta ahora, solo un reducido número de personas tenían acceso al contenido que la odontóloga publicaba. Esta realidad ha cambiado en las últimas horas.

Ahora es habitual que comparta de forma pública momentos de su vida cotidiana junto a su marido y padre de sus tres hijos, Jesulín de Ubrique. Así, ha confesado que, tras haber participado en un talent culinario, el torero le ha cogido el gusto a los fogones y que ha empezado a cocinar también en casa.

La respuesta de Beatriz Trapote

La odontóloga ha revelado que son muchos los que le preguntan si es cierto que el diestro ahora cocina habitualmente y que ese ha sido el motivo por el que se ha animado a compartir un vídeo de su marido preparando la cena. A muchos de sus seguidores les ha sorprendido que el ex de Belén Esteban haya continuado con esta afición tras el fin del programa en el que participó, incluida a su cuñada Beatriz Trapote, que así lo ha expresado en Instagram.

"Tito Jesús entre fogones, uy, uy, uy... ¡Esto hay que celebrarlo!", ha comentado la mujer de Víctor Janeiro en sus stories, donde ha añadido un stiker de su cuñado diciendo: "En dos palabras: fal-so". Con estas palabras, ha dejado bien claro que no se podía creer lo que estaban viendo sus ojos y es que parece que nunca ha visto al tío de sus tres hijos metido en la cocina preparando la cena. En la publicación de su cuñada, Trapote también se ha animado a dejar un comentario: "Queremos verlo emplatado"; para mostrar que quería una prueba y ver qué había cocinado exactamente el torero. A Campanario le ha hecho mucha gracia el comentario y ha comentado que no podía adjuntar foto del resultado porque ya se había comido todo el plato. "¡Ohhhhh! ¡Eso no se hace! ¡El resultado es lo mejor del proceso y eso se lleva la nota final! No vale quitar ingredientes a los vecinos", le ha respondido la exconcursante de 'Supervivientes'.