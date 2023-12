El número 88.008 ha sido agraciado con el Gordo en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023. , dotado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo), que se ha celebrado este viernes en el Teatro Real de Madrid.

l número ha salido a las 13:16 horas, con lo que se ha convertido en el Gordo más tardío desde que hay registros del sorteo, en 1993. Hasta ahora el récord lo tenía el que salió en 2014, exactamente a la una de la tarde.

El Gordo del sorteo extraordinario de 2023 ha estado muy repartido por toda España. Ha llegado mayoritariamente a Madrid (50 series consignadas), Jaén (20) y Écija (Sevilla), donde se han destinado 15 series. También ha caído, aunque ya de forma menos significativa, en Valencia, Baleares, Murcia, A Coruña, Cáceres, Teruel, Toledo, Granada, Zaragoza, Salamanca, Las Palmas, Lleida, Tarragona, Guipúzcoa, Castellón, Ávila, Badajoz, Almería, Navarra, Alicante, Lugo y Málaga, entre otros lugares.

El Gordo ha sido el último en salir de los grandes premios del sorteo y se ha hecho esperar hasta la novena tabla y alambre ocho. El premio ha sido cantado por cantado por Yesica Paola Valencia Gómez y Francisco Moreno Durán y extraído por Elisabeth.

El "Gordo" de Ana Rosa

Ayer en TardeAR, el programa de Telecinco que conduce Ana Rosa por las tardes, explicaron que era para ellos el que les tocara la lotería. Tras conectar con el Teatro Real, un hombre ofrecía un décimo a Ana Rosa Quintana. La presentadora lo aceptaba pero apuntaba que lo compartirá con todo el equipo y hacía una confesión.

"Los que tenemos trabajo ya nos ha tocado el Gordo", decía la presentadora y añadía: "A mí me ha tocado el doble Gordo por poder estar aquí hoy y sana". "Estoy emocionado, es tan bonita", decía Mario Vaquerizo: "No entiendo a la gente que no le gusta la Navidad". Es más, él confesaba que utilizaría el premio para ayudar a su familia. Lo mismo haría su mujer. Alaska no dejaría de trabajar, tampoco se quitaría la hipoteca, lo invertiría en sí misma y en su trabajo: "Llamaría a ese productor que no se puede alcanzar porque está fuera de tus posibilidades, lo invertiría en mi trabajo, en hacer un disco con muchos medios porque con suerte tengo trabajo y espero que con mi trabajo las otras cosas vayan saliendo".

Beatriz Archidona, en cambio, ni se lo plantea: "Ahora mismo no le puedo pedir más a la vida", confesaba.