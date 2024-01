Kiko Matamoros encierra mucho más allá de lo que se muestra en el "show business" de la televisión. Detrás de ese hombre corpulento proclive a los debates acalorados y a intervenciones con altas dosis de vehemencia se esconde un alma cargada de inquietud cultural, ávido lector de libros y con una intensa historia familiar a sus espaldas. Y así lo ha demostrado en una entrevista publicada por "Jot Down", en la que se sincera sobre muchos temas y se abre a contar historias de su pasado e intimidad.

«No tengo cojones para escribir, me falta autoestima y me sobra pudor», reza el titular de la entrevista. Cualquiera lo diría sobre alguien cuyo personaje televisivo destila más bien lo contrario. Pero, al parecer, el Kiko Matamoros más íntimo no se parece tanto al que se pone delante de una cámara en un plató televisivo.

De hecho, la entrevista de "Jot Down" da mucho de sí en este aspecto, y está plagada de sorpresas a medida que avanza y Kiko Matamoros saca su lado más íntimo.

La relación de Kiko Matamoros con una archiconocida escritora

Es en este punto en el que el que fuera popular colaborador de Sálvame y de otras famosas tertulias de Telecinco saca a la luz su relación con una de las escritoras más famosas de España. Y es que, algo que no todo el mundo sabe, Kiko Matamoros tiene parentesco con Almudena Grandes.

La archiconocida literata, fallecida en 2021, era prima de Kiko Matamoros y, de hecho, tuvieron una estrecha relación en su infancia. Sin embargo, Matamoros, que no tiene empacho en decir lo que piensa, asegura que como escritora de libros no era muy de su gusto.

Así desvela cómo era su relación con Almudena Grandes. "Ella era tres años menor que yo, y de pequeños teníamos mucha relación. Luego, cuando ella tenía dieciocho años y yo veintiuno, nos juntábamos de vez en cuando porque mi familia materna fue siempre una piña, eran siete hermanos y estaban muy unidos. Tenían casa en Becerril de la Sierra, donde también tenía casa mi abuelo, y había mucha amistad entre los primos", asegura el conocido colaborador de Sálvame, que añade: "A Almudena la traté bastante en esa época. Cuando escribió su primera novela, "Las edades de Lulú", empecé a leerla y me produjo un poco de rechazo porque reconocía muchas acciones y a muchas personas, y había episodios que ya conocía pero no eran agradables para mí".

Pero no se queda ahí Kiko Matamoros, que opina de ella como escritora en la entrevista de "Jot Down": "La he seguido, sí. Almudena, como novelista, no es santo de mi devoción. Me gustaba más como articulista, pero respeto su obra y la vocación con la que la ha hecho. Creo que ha sido una trabajadora incansable".

Igualmente, recuerda cómo era la afamada escritora cuando era muy joven. "En su primera juventud era muy pedante y resultaba muy gracioso escucharla hablar con doce o trece años de cine italiano y de Visconti, Antonioni, Bertolucci… Establecía una comparativa entre ellos sin haber visto dos fotogramas de ninguna de sus obras. Esa impostura era maravillosa, no me extraña que se hiciera novelista", afirma Kiko Matamoros.