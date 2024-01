La donación de los beneficios del libro de Ana Obregón sobre su hijo Alex sigue dando que hablar. Que si Alessandro Lequio estaba detrás de los rumores, que si la actriz saldría a dar la cara para despejar las dudas...

Para llegar al fondo del asunto, Antonio Montero, colaborador de 'Así es la vida', decidía llamar la fundación del hijo de Obregón, entidad que se beneficiaría de la cifra recaudada por la publicación de 'El chico de las musarañas' y de lo recaudado por la bióloga gracias a las exclusivas hablando de su hija Ana Sandra. No obstante, según ha contado el periodista en el programa de Sandra Barneda, la respuesta obtenida, lejos de despejar interrogantes, ha acabado provocando su enfado.

El paradero del dinero

Mucho se está hablando de la Fundación Aless Lequio, de sus fondos y de cómo habría participado Ana Obregón. Por ello, Antonio Montero se puso en contacto con la organización y la respuesta ha provocado su enfado.

El periodista se dirigió a la persona cuyo contacto le dio Alessandro Lequio, pero a los cinco días le dijo que estaba de vacaciones y le remitió a una dirección de correo de la fundación, dirección a la que Antonio envió este correo electrónico:

"Ante las informaciones en torno a la financiación de la fundación por parte Ana García Obregón con cargo a su reportaje y a la venta de su último libro, solicito que me hagan las siguientes aclaraciones si lo tienen a bien: de qué fondos cuenta la fundación, cuál es su origen, en qué proyectos y de qué manera se ayuda a los enfermos y cuánto dinero ha aportado a la fundación Doña Ana García Obregón".

La respuesta de la Fundación

No le han contestado hasta este mismo lunes 8 de enero y lo han hecho con el comunicado que ha hecho público la propia actriz, lo que ha provocado la indignación de Antonio Montero: "Soy periodista, estoy diciendo 'oiga es muy fácil que me lo expliquen ¿Son preguntas tan raras? ¿Tan íntimas?"

Y es que esta explicación no le basta: "No consideren que la gente es imbécil. A mí me parece bien que haga lo que quiera ella pero que no nos considere imbéciles, por lo menos a mí".