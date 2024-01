Hace unas horas, éramos testigos de cómo el torero celebraba su cincuenta cumpleaños en compañía de sus familiares más cercanos. Lo hacía en Arcos de la Frontera, organizando una reunión muy especial con las personas más importantes para él. Tras varias horas celebrando, abandonaba el restaurante junto a su mujer y, tras posar a su lado sonriente, dedicaba unos minutos a la prensa.

Lo primero que ha hecho ha sido presumir del regalo de María José Campanario: un estupendo y vistoso reloj que mostraba a cámara orgulloso. Después, ha querido hacer un balance de cómo han sido los últimos años, alejado de las plazas y centrado en su nueva paternidad. Entre risas, aseguraba que es una etapa que le sienta muy bien y disfruta al máximo aunque descarta seguir ampliando la familia. La sorpresa ha llegado cuando su mujer, a escasos metros, ha querido dejar claro que por ella sí tendrían un segundo hijo, a lo que él ha respondido "La pistola la tengo yo" entre risas.

A pesar de haber protagonizado titulares a lo largo de su carrera, tanto por su vida profesional como por su vida personal, el torero asegura estar muy en paz y tranquilo con las decisiones que ha ido tomando, defendiendo que no tiene por qué darle explicaciones a nadie de cómo vive su vida. "Si yo tuviera que estar dando explicaciones a todo el mundo de todo lo que se dice, de todo... una locura. Yo voy a mi bola, a mi aire, estoy muy feliz conmigo mismo, estoy muy contento y muy agradecido" aseguraba a la prensa.

Reconoce que su sinceridad le ha llevado a tener algún que otro enfrentamiento pero confía en que todo lo que está predestinado a ser, será: "Yo creo mucho en las cosas del destino y cuando una cosa te tiene que pasar es porque te tiene que pasar". Para terminar de hacer balance, aseguraba que se encuentra en un momento muy especial de su vida y espera que los años venideros sean igual de buenos.

Una bonita felicitación

María José Campanario no ha dejado pasar la ocasión de felicitarle públicamente en Instagram con el mensaje más bonito y romántico que hemos visto en mucho tiempo.

Con un carrusel de imágenes en las que vemos al de Ubrique de lo más sonriente durante una comida, dando un discurso durante una entrega de premios, mirando su móvil atentamente o ensimismado en lo que parece el Teatro Romano de Mérida, la odontóloga le ha dedicado unas preciosas palabras que reflejan el gran momento que atraviesa la pareja después de 21 años de matrimonio y 3 hijos en común, y lo enamoradísima que está la de Castellón de su marido.

"Felicidades por esta nueva vuelta al Sol al alma más pura que pueda existir; al del corazón más gigante; al que trabaja sin descanso,; al que me protege hasta del aire que pueda rozarme... Al que se emociona y llora con una canción de Rocío Jurado y con una niña chica que toca el cajón. Al que se despierta de noche para volver a poner su mano en mi pecho y decirme 'es que necesito saber que estás ahí'" han sido las emotivas palabras con las que María José ha felicitado a Jesulín revelando su lado más desconocido y sensible, y del que su mujer no ha dudado en destacar lo pendiente que está de ella en todo momento.

"Felices 50, "minino", mi niño, mi amor. No cambiaría ni uno solo de mis días a tu lado" confiesa la odontóloga, que termina esta felicitación pública que nos ha dejado sin palabras con una romántica declaración de amor al diestro: "No puedo decirte más que que te quiero, hasta donde la luz sea capaz de llegar".

Un mensaje que no deja lugar a dudas acerca del gran momento que viven Jesús y María José, que dejando a un lado las polémicas que les persiguieron durante años, disfrutan de un día a día tranquilo en su chalet de Arcos de la Frontera volcados en sus tres hijos: Julia -que a sus 20 años se abre paso como influencer y vive en Madrid-, Jesús Alejandro (16) y el pequeño Hugo, que con año y medio hace las delicias de sus famosos papás.