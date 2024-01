Tamara Falcó e Íñigo Onieva lo han dado todo en sus primeras navidades como marido y mujer. La marquesa de Griñón y el empresario madrileño avanzan a pasos agigantados en su relación y no paran de compartir con sus seguidores los momentos más especiales que pasan juntos. La última escapada de la pareja fue a Suiza, donde aprovecharon para esquiar y hacer una excursión con raquetas. Una experiencia sobre la que la hija de Isabel Preysler bromeó en El Hormiguero, el programa en el que colabora. "Fue todo una mentira de mi marido", señalaba la marquesa.

Gracias aparte, lo que no parece haberle sentado del todo bien a la madrileña y a su marido son las comilonas navideñas, ya que ambos decidían recuperar su figura acudiendo a una clínica para perder los kilos ganados en Navidad.

La primera en dar el paso fue Tamara y ahora ha sido su marido el que ha seguido el camino de la aristócrata para volver a lucir tipazo. Mientras la hija de Isabel Preysler volvía a Madrid para cumplir con sus compromisos profesionales, el empresario hacía lo propio y decidía ingresar en el mismo centro al que había acudido su mujer.

Exclusivo centro

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han vivido las Navidades más especiales de sus vidas. Y no solo porque son las primeras que celebran como marido y mujer, sino porque literalmente no han parado. Tras celebrar Nochebuena y Navidad en Miami con Isabel Preysler y los hermanos de la marquesa de Griñón, la enamorada pareja ponía rumbo a Los Alpes suizos, donde despedían 2023 en la exclusiva localidad de Gstaad con algunos amigos entre los que se encontraban Isabelle Junot y Álvaro Falcó Chávarri.

Y, como la propia Tamara ha revelado en su primera cita con 'El Hormiguero' en 2024, tanto compromiso social ha tenido sus consecuencias en forma de un ligero aumento de peso al que no ha tardado en poner remedio. "Me comí todos los turrones del mundo, así que para compensar los excesos de las Navidades he pasado por una clínica de macrobiota para empezar bien el año. Y he soltado lo que había cogido" contaba entre risas.

Pero no ha sido la única, ya que en esta ocasión Íñigo se ha sumado a su plan y también ha ingresado en un exclusivo centro de bienestar integral ubicado en Alicante, donde en la última semana habría compaginado una dieta détox con diferentes tratamientos para ponerse a punto tras las vacaciones.

Tal y como han desvelado en 'Y ahora Sonsoles', el yerno de Isabel Preysler ha cogido "muchos kilos" y, aunque hasta ahora había apostado por el ejercicio físico pare presumir de cuerpo atlético, ha comenzado 2024 siguiendo los consejos de Tamara para perder el peso que habría ganado gracias a los turrones, la pasta y el roast beef que habría comido con la marquesa esta Navidad.

Después de varios días a tratamiento en el 'Sha Wellness Clinic', la socialité habría dejado allí a Íñigo para viajar a Madrid para cumplir con sus compromisos en 'El Hormiguero'. Y este viernes habría regresado al centro para culminar con su marido este exclusivo tratamiento détox que combina dieta con terapias naturales con el que han compensado los excesos y se han quitado de encima los insedeables kilos que todos -incluso ellos- ganamos en vacaciones.