Anabel Pantoja no pierde detalle de lo que ocurre en la casa de Guadalix. La influencer está siguiendo tanto en plató como a través de sus redes la segunda edición de GH DÚO y que cuenta entre sus concursantes con el marido de su prima Isa Pantoja, Asraf Beno.

Y es que el exsuperviviente se ha convertido en el centro de las críticas de sus compañeros, quienes liderados por Marc Florensa le han hecho un traje alegando que sus intenciones con Isa Pantoja se limitan al interés por el apellido Pantoja. Unos ataques que han dejado a Asraf sin palabras, quien se ha limitado a decir que "es jugar con cartas muy bajunas".

La que no ha podido contenerse ha sido Anabel Pantoja, que ha defendido a capa y espada la actuación de Asraf y ha afeado la conducta de Florensa y del resto de concursantes que le han seguido el juego.

Anabel explota

Si hay algo que caracteriza a Anabel Pantoja es la defensa a ultranza que hace de todos los miembros de su familia; por ello, a sus seguidores no les ha extrañado nada que haya sacado la cara por Asraf Beno, el marido de su prima Isa Pantoja, que ha tenido que escuchar cómo sus compañeros le han atacado y le han acusado de aprovechar la fama del clan del que procede, además de haberse reído de sus dudas por si su esposa estaba embarazada.

"Me parece injusto los comentarios dañinos y chungos respecto a una posible noticia de un bebé. Qué poca empatía", ha comentado Anabel en X, donde continuaba preguntándose por qué critican tanto a Asraf si él no ha presumido en ningún momento de pertenecer a la familia Pantoja: "¿En qué momento ha dicho Asraf: 'yo soy de esta familia'? ¿En qué momento ha dicho Asraf: 'yo soy más que nadie'?".

La influencer considera que los que critican al marido de su prima por haber hecho exclusivas en el pasado son "gente dañina" y ha defendido el derecho del modelo a contar todo lo que quería y hasta dónde él quiera de los temas que le interesen o preocupen cómo puede ser un posible embarazo de su esposa: "me da pena que se premie el ataque gratuito, por salir en una revista o tener una pareja conocida. Me parece súper injusto. Por esa regla de tres los de 'La isla de las tentaciones' ganan y son privilegiados por todo el apoyo. No es justo. Lo siento".

"Yo hoy estoy en Guadalix y acabo durmiendo en el calabozo", afirmaba la sobrina de Isabel Pantoja, mostrando hasta qué punto está cansada de las críticas hacia Asraf. Pero no solo le han molestado estos ataques, sino que tampoco ha entendido los que Ivana Icardi le ha dirigido a la pareja de concurso del marido de su prima, Elena Rodríguez, a la que también ha querido defender públicamente.