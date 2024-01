Isa Pantoja ha presumido de nueva casa en una entrevista exclusiva con la revista Lecturas, una vivienda que ya no cuenta con uno de los objetos que presidían su anterior residencia. En la charla en la que la influencer ha hablado en detalle del mal momento que atraviesa la relación con su madre, la joven saca a relucir las diferencias que arrastra con la tonadillera.

Los altibajos han marcado la relación entre ambas, un distanciamiento que parece haber emprendido un camino de no retorno y sobre el que la joven parece no estar dispuesta a hacer más esfuerzos. "No voy a volver a saltar ninguna valla", explicó Isa Pantoja en anteriores entrevistas, recordando ese episodio en el que la influencer se coló en Cantora para ver a su madre, un momento que coincidía con un tenso momento entre madre e hija.

Las diferencias parecen irreconciliables, tanto es así que la cantante no estuvo presente en la boda de Isa con Asraf Beno. Los dos se dieron el 'sí quiero' el pasado mes de octubre y no hubo ni rastro de la cantante.

Ahora, la joven estrena casa y la enseña en exclusiva a la revista Lecturas. Un reportaje en el que además, saca a la luz la verdadera relación entre su prima Anabel Pantoja y la tonadillera.

Una relación que no va más allá de las fotos

La hija de Isabel Pantoja no duda en responder a 'Lecturas' sobre la actitud de su madre: “La responsabilidad de reconstruir la relación con mi madre no recae en mí. Yo no voy a llamarla más veces. Me duele que no quiera hablar con mi hijo. Quizá, cuando sea mayor, mi madre quiera tener una relación con él, pero para él su prioridad seré yo, no ella…Hay relaciones de familia que se rompen y ya está".

Por otro lado, Isa Pantoja declara: “Quité la foto de mi madre cuando comprendí que no iba a volver a tener una relación normal con ella, si no tenemos esa relación, no quiero que mi hijo pregunte por su abuela más de la cuenta”. Respecto a la sintonía de su madre con Anabel Pantoja: “Sé que la relación entre ellas no va más allá de las fotos que publican, luego no hablan. Me da igual verlas”.